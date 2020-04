Smart Glass versneld uitgerold bij Zuyderland

Het Zuyderland Medisch Centrum in Limburg heeft besloten de zogenoemde Smart Glass – of slimme bril – versneld uit te rollen in een aantal zorgcentra. Hiermee kunnen artsen op afstand meekijken en praten met de zorgverlener die de bril draagt en bij de patiënt aanwezig is. De arts beoordeelt afhankelijk van de situatie of na het contact nog een fysiek bezoek nodig is.