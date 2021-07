Smart Glasses bewijzen meerwaarde in Bravis

Het Bravis ziekenhuis werd op het spoor van de Smart Glasses gezet via tanteLouise waar de slimme bril al langere tijd ingezet wordt bij de zorg voor ouderen. “Ik werd door Brave uitgenodigd voor een presentatie, waarbij ik de vraag kreeg wat we op de longafdeling met de Smart Glasses zouden kunnen. Op dat moment had ik geen idee. Dit is echt een innovatie die je moet gebruiken om de mogelijkheden te ontdekken”, vertelt teamleider Brenda Plasmans.

Smart Glasses introductie tijdens corona

Samen met longverpleegkundige Mandy de Koning introduceerde zij in april de slimme bril op de longafdeling van het Bravis ziekenhuis. Het idee om de Smart Glasses midden in de derde coronagolf te introduceren werd mede uit nood geboren. Het bleek een waardevol hulpmiddel voor het verlichten van de extreme werkdruk bij de verpleegkundigen van de longafdeling.

“Een groot deel van de longverpleegkundigen was ziek. Gelukkig kregen we hulp van buddy’s en verpleegkundigen van andere afdelingen. Zij mochten echter niet zelfstandig de Optiflow zuurstofapparatuur bedienen. Daarom waren wij ons continu aan het omkleden. Nu zette de verpleegkundige de bril op en konden wij via onze telefoon meekijken. Dat scheelde heel veel omkleed momenten. Het was alleen jammer dat we de bril niet vanaf het begin van corona hadden, want dan was hij veel vaker ingezet”, vertelt longverpleegkundige Mandy.

Meer mogelijkheden

Al snel bleek dit echter niet de enige winst die met de Smart Glasses behaald kon worden op de longafdeling. “De longarts die avonddienst heeft wordt thuis gebeld bij een calamiteit. Dankzij de slimme bril kan de arts de patiënt nu ook zien. We hebben het een avond getest en dat ging heel goed”, vertelt Brenda. Daarnaast kan de bril ook ingezet worden bij de controle van medicijnen. “Bij het ophalen van morfine moet je altijd met twee personen zijn. Als je de Smart Glasses draagt, kan een college meekijken zonder fysiek aanwezig te zijn. Dat scheelt weer tijd”, vult Mandy aan.

Na de zomer wordt de slimme bril ook ingezet bij de opleiding van studenten. Die kunnen dan zelfstandig werken terwijl de begeleiders, in plaats van fysiek aanwezig te moeten zijn, op afstand via de Smart Glasses, meekijken. “De Spoedeisende Hulp ziet ook kansen en is geïnteresseerd in een pilot”, aldus Mandy.