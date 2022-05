Smartphone app helpt bij vroege diagnose Alzheimer

De onderzoekers kwamen er achter dat de veranderingen in de pupilgrootte tijdens het uitvoeren van een cognitief belastende taak een verhoogd risico op de ontwikkeling van Alzheimer kunnen blootleggen. De ontwikkelde prototype-app is bedoeld om een screening op de allereerste stadia van de ziekte van Alzheimer mogelijk te maken. Om de ziekte een halt toe te roepen is het van cruciaal belang dat Alzheimer wordt ontdekt voordat het zich openbaart.

“Een schaalbare tool voor smartphones zoals deze app kan worden gebruikt voor grootschalig bevolkingsonderzoek. Het maakt de ontwikkeling van pupil-responsetest als minimaal invasieve en goedkope tests om te helpen bij het opsporen en begrijpen van ziekten zoals de ziekte van Alzheimer een stuk eenvoudiger. Dit kan een enorme impact hebben op de volksgezondheid”, vertelt mede-auteur en onderzoeker Eric Granholm.

Pupilverwijding en Alzheimer

Het idee voor deze app kwam voort uit onderzoek waaruit bleek dat de locus coeruleus een van de vroegste hersengebieden met degeneratie van Alzheimer was. Dit hersengebied speelt een cruciale rol bij het beheersen van pupilverwijding. In een vroeg stadium wezen onderzoeken al uit dat proefpersonen met milde cognitieve stoornissen een grotere pupilverwijding vertoonden bij het voltooien van een uitdagende cognitieve test.

Om de app zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken, heeft het onderzoeksteam samen met een aantal oudere volwassenen een eenvoudige interface ontwikkeld. Dat stelt mensen in staat om de pupil-responsetests thuis zelf, en nauwkeurig, uit te voeren. Onderdeel van de gebruiksvriendelijke oplossing is onder andere een een goedkope plastic behuizing voor de smartphone. Die zorgt ervoor dat de gebruiker zijn oog in de juiste positie kan plaatsen zodat de camera de pupil kan opnemen.

Valideren en doorontwikkelen

De app bevind zich nog in het prototype stadium. Voordat het zover is dat die klaar is voor gebruik in de praktijk, zal nog heel wat werk verzet moeten worden. De volgende stappen zijn om de app te valideren bij patiënten met milde cognitieve stoornissen en ervoor te zorgen dat de metingen nuttig zijn bij het identificeren van mensen met preklinische ziekte van Alzheimer.

“Hoewel er nog veel werk aan de winkel is, ben ik enthousiast over het potentieel voor het gebruik van deze technologie om neurologische screening uit klinische laboratoriumomgevingen en thuis te halen. We hopen dat dit de deur opent naar nieuwe verkenningen van het gebruik van smartphones om potentiële gezondheidsproblemen eerder op te sporen en te volgen”, aldus lead-onderzoeker Colin Barry.