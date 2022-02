Smartphone app voor toediening insuline goedgekeurd

De ontwikkelaar van de app, Tandem Diabetes Care, wil de app in de VS gratis beschikbaar maken voor klanten die met t:slim X2 insulinepomp. Het is de bedoeling, als alles volgens planning verloopt, dat de app in de loop van de lente in de VS uitgerold gaat worden.

Er waren wel al smartphone apps om diabetici kunnen te helpen berekenen hoeveel insuline zij toe moeten dienen, maar een app waarmee een insulinepomp op afstand bediend kan worden, inclusief het toedienen van de insuline, is redelijk uniek.

Toediening insuline via app

Wanneer de t:connect mobile app voor de t:slim X2 insulinepomp uitgerold gaat worden, dan gebeurt dat eerst binnen een geselecteerde groep gebruikers. Aan de hand van de ervaringen en feedback die daaruit voortkomt wordt besloten om de app breder beschikbaar te maken.

De de pompinformatie van de gebruiker wordt via de app discreet weergegeven op zijn smartphone. Behalve de nieuwe bolusfunctie, geeft de app ook de laatste 24 uur aan glucosetrends, wijzingen in de status van de pomp en gegevens van de insuline therapie weer, inclusief basale en bolustoedieningen en eventuele opschortingen van insuline toediening. De app wordt daarnaast ook gebruikt voor het melden van waarschuwingen of alarmen.

Controle vooraf

De t:connect mobiele app is compatibel met bepaalde versies van zowel iOS- als Android-besturingssystemen. Voordat de app gebruikt kan worden zal Tandem voor elke combinatie van smartphone en besturingssysteem controleren of de app en de pomp met de betreffende smartphone en het besturingssystemen naar behoren werken.

“Deze goedkeuring van de FDA bevestigt onze toewijding aan innovatie en de diabetes gemeenschap door een van de meest gevraagde functieverbeteringen te bieden. Het geven van een maaltijdbolus is de meest voorkomende reden waarom een gebruiker interactie heeft met zijn pomp. De mogelijkheid om dit te doen met behulp van een smartphone-app biedt hen een handige en discrete oplossing”, aldus John Sheridan, president en CEO van Tandem Diabetes Care.