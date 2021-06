Smartphone geschikt voor testen cognitie bij MS

Om de kwaliteit van beide testen te vergelijken werd voor het APPS MS onderzoek een digitale cognitie test gekozen die goed overeenkomt met de test zoals die in het ziekenhuis. Voor de smartphone test werd onder andere gebruik gemaakt van de MS sherpa app van Orikami.

Aan het onderzoek van Ka Hoo Lam hebben in totaal 126 personen deelgenomen, 102 met MS en 24 zonder MS. Het onderzoek werd uitgevoerd in Amsterdam UMC, locatie VUmc. De metingen die met de smartphone app gedaan werden, zijn vergeleken met die van de conventionele cognitie tests. De resultaten zijn onlangs gepubliceerd in Multiple Sclerosis Journal.

Hoge precisie digitaal testen cognitie

Uit het onderzoek komt naar voren dat de resultaten van de digitale cognitie test wanneer die binnen korte tijd meerdere keren afgenomen wordt, goed overeenkomen en dus een hoge precisie hebben. Hoe vaker de smartphone test gedaan wordt, des te groter wordt de precisie. Daarop lijkt het moment van de afname van de digitale test – in de ochtend of avond – geen invloed te hebben.

“De groep patiënten die slecht scoort op een ‘gewone’ ziekenhuis cognitietest en de groep die goed gescoord hebben zijn goed van elkaar te onderscheiden met de smartphone cognitietest. Zelfs subtielere verschillen, zoals patiënten die goed scoren op de ‘gewone’ cognitietest en controle proefpersonen kunnen redelijk onderscheiden worden met de smartphone test. Dit wijst er allemaal op dat de smartphone cognitietest validiteit heeft, het meet wat het moet meten”, zo stelt het onderzoek

Het is niet de eerste keer dat digitale varianten van cognitie tests onderzocht worden. In eerdere onderzoeken werd daarbij gebruik gemaakt van computer, iPad of een speciale smartphone van het ziekenhuis. Ook die onderzoeken, zoals bijvoorbeeld de Multiple Screener, toonden al aan dat de resultaten van digitale testen betrouwbaar zijn. Het onderzoek van Ka Hoo Lam bevestigt dat cognitie digitaal goed te meten is.

Thuis testen beter dan in ziekenhuis

Voor de patiënten heeft het digitaal testen van cognitie bij MS diverse extra voordelen. Zo wordt de mogelijkheid om de test thuis, in de eigen vertrouwde omgeving, af te kunnen nemen als zeer prettig ervaren. Het geeft meer rust en de patiënt kan de test makkelijker vaker doen.

De onderzoekers kiezen in een vervolgonderzoek ervoor de digitale cognitie over een periode van een jaar analyse. Zo kunnen zij achterhalen of de digitale cognitie test ook in staat is veranderingen over tijd weer te geven. Dit is van belang om de cognitie test in de toekomst te gebruik voor het meten en monitoren van de cognitie voor individuele patiënten.