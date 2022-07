Smartwatch app helpt mensen met borderline

Voor zijn studie onderzocht Derks de invloed van alexithymie op mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS). Dat onderzoek toonde aan dat er een duidelijke relatie is tussen alexithymie en BPS.

Op basis daarvan ontwikkelde Derks, samen met enkele andere UT onderzoekers, de biosensor app Sense-IT, om alexithymie te behandelen. “Het onderzoek past bij onze behoefte om écht nieuwe mogelijkheden voor patiënten te ontwikkelen en daarmee hun zelfregie en welzijn te verbeteren” vertelt Derks.

App voor behandeling borderline

De biosensor, gecombineerd met een smartwatch app, geeft een melding bij oplopende emoties. Patiënten kunnen dan eerder actie ondernemen, vóórdat de situatie ontspoort. Door het te laat herkennen van emoties zijn zij vaak niet meer in staat deze emoties te onderdrukken, met alle gevolgen van dien.

Sense-IT is gemaakt voor gebruik in combinatie met een smartwatch die in staat is om de hartslag van de drager te meten. De app combineert de hartslag met de mate van beweging en kan zo oplopende spanningen herkennen. Dit is meestal het geval wanneer de hartslag oploopt, maar de patiënt niet of nauwelijks meer beweegt.

De smartwatch maakt vervolgens real-time melding van de mate van de oplopende spanningen door oplichtende bolletjes te tonen. Met die informatie, wordt de patiënt geholpen bij het herkennen van oplopende emoties en kan hij of zij eerder actie ondernemen.

Doordat patiënten de oplopende emoties eerder herkennen, krijgen zij ook meer inzicht in de factoren en omstandigheden die daarbij een rol spelen. Door die inzichten te registreren en eventueel te delen met zorgverleners, kan de behandeling van de borderline stoornis verder verbeterd worden.

Klaar voor gebruik

Sense-IT is in principe klaar om in de praktijk gebruikt te gaan worden. Echter, voordat het zover is moet de klinische effectiviteit van de smartwatch app nog onderzocht worden. De makers hebben goede hoop dat de app op relatief korte termijn breed beschikbaar kan komen.

In de aanloop naar dat moment wordt het onderzoek naar de smartwatch biosensor app naast de UT en GGNet ook voortgezet in diverse andere instellingen; Pluryn, Arkin, Levvel, Inforsa en samen met Amsterdam UMC. Daarnaast wordt ook verder onderzoek gedaan naar andere klinische toepassingen van Sense-IT zoals forensische psychiatrie.

De smartwatch heeft zijn meerwaarde voor GGZ-patiënten eerder al bewezen. Zo startte Parnassia vorig jaar een pilot met Miles, een smartwatch die patiënten met ernstige psychische problemen meer grip op herstel moet geven en dwalen, of vermissing, kan voorkomen.