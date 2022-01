Smartwatch belt straks hulpdienst bij hartstilstand

Elk jaar overlijden er 5.300 Nederlanders als gevolg van hartfalen of hartstilstand. Elke dag krijgen zo’n 45 mensen buiten het ziekenhuis een hartstilstand. 60 procent van hen is volgens internationaal onderzoek alleen, aldus het Catharina Ziekenhuis. Dit geldt vaker voor vrouwen dan voor mannen. Het gevolg is dat er niemand is die hulpdiensten kan inschakelen of eerste hulp kan verlenen.

Smartwatch verbetert overlevingskans

“Hoe mooi zou het zijn als we de overleving en het herstel na een hartstilstand met behulp van een smartwatch kunnen verbeteren”, stelt cardioloog prof. Dr. Lukas Dekker van het Catharina Ziekenhuis. Reden voor wetenschappers van de TU/e, Amsterdam UMC, Tilburg Universiteit, Philips en het Catharina Ziekenhuis om te werken aan een smartwatch die niet alleen in staat is een hartstilstand te signaleren, maar vervolgens ook direct zelf 112 belt.

“De horloges maken gebruik van sensoren die kunnen meten of het hart nog klopt of dat iemand valt”, legt Dekker uit. “Door middel van GPS-technologie zijn we in staat te zien waar iemand zich bevindt en kunnen hulpdiensten direct worden voorzien van de exacte locatie van de patiënt. Door middel van deze ‘slimme horloges’, hopen we bij te dragen aan de kans op overleving bij een hartstilstand als iemand alleen is.”

Monitoren hartritme

Er zijn al diverse slimme horloges op de markt die het hartritme van de drager monitoren (denk aan de Apple Watch) en een waarschuwing geven bij afwijkende waarden. Maar deze slimme horloges signaleren een hartstilstand niet en waarschuwen ook de hulpdiensten niet, aldus Dekker. “Uiteraard gaan we ook werken aan het minimaliseren van onterechte meldingen, vals alarm dus. Tot slot, we verwachten ook dat het zou kunnen gaan helpen als slachtoffers niet alleen zijn, omdat de hulp wel eerder op gang komt, als elke seconde telt.”