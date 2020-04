Smartwatch met valdetectie succesvol getest

Voor dat onderzoek werd de in ontwikkeling zijnde smartwatch met valdetectie twee maanden lang gebruikt door cliënten van Siza met een verhoogd valrisico. De meldingen en zorgmedewerkers werden gecombineerd met de data van de smartwatch om daar inzichten uit te halen.

De eerste resultaten waren goed. De smartwatch bleek in staat een val te detecteren. Belangrijk was echter ook dat hij geen foutieve ‘valmeldingen’ gaf bij andere bewegingen.

Uitdagingen valdetectie smartwatch

Toch bleek ook uit het onderzoek dat het met zekerheid detecteren van een val soms erg lastig is. Zo werd in sommige gevallen een val gedetecteerd op een ander tijdstip dan de melding vervolgens aangaf. Meer onderzoek is dus zeker nog nodig om ook deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden.

Uiteindelijk kijken zowel Siza als Philips terug op een succesvolle pilot. “Philips wil op basis van de resultaten graag meer onderzoeken. De samenwerking is erg prettig verlopen en was doorslaggevend in een succesvolle pilot”, aldus projectleider Yvonne Koks. Meer informatie over het onderzoek en de samenwerking tussen Siza en Philips is hier te vinden (pdf-link).

Vervolgonderzoek

“Het doel is natuurlijk om het leven van onze cliënten veiliger te maken en valpartijen te voorkomen. Daar heb je inzicht in gedrag voor nodig en dat inzicht krijg je onder andere door dit onderzoek. We doen dus graag mee aan vervolgonderzoek en denken ondertussen na hoe we binnen Siza valincidenten beter kunnen vastleggen”, zegt Arnika Brasem, fysiotherapeut en lid van het valpreventieteam van Siza.

Voor de zorginstelling is het belangrijkste dat cliënten zo veilig mogelijk kunnen leveren. De bereidheid van cliënten om mee te werken aan het verbeteren van de zorg is groot. Dat blijkt ook uit het feit dat diverse cliënten tijdens het onderzoek praktische tips gaven over het gebruik van de smartwatch. Zo zouden een elastisch polsbandje en iets kleiner formaat horloge het gebruik vergemakkelijken.

Momenteel zijn er plannen om een vervolgonderzoek te starten met 30 cliënten. Doel van dat onderzoek is het verzamelen van meer gegevens zodat de resultaten nog betrouwbaarder worden.

Sensoren die een val van de drager kunnen detecteren maken overigens sinds ruim anderhalf jaar deel uit van de Apple Watch. De fabrikant integreerde vanaf series 4 van het slimme horloge enkele geavanceerde bewegingssensoren. Die bieden, dankzij een hogere sample rate, valdetectie.