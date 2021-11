Smartwatch moet hartstilstand signaleren en 112 bellen

Van de slachtoffers die buiten de muren van een ziekenhuis getroffen worden door een hartstilstand is, volgens internationaal onderzoek, zo’n 60 procent alleen. Opvallend is bovendien dat vrouwen vaker alleen zijn als zij door een hartstilstand getroffen worden dan mannen. Mogelijk komt dat doordat vrouwen vaker alleen wonen dan mannen, vooral als ze wat ouder zijn. In die gevallen is er dus niemand in de buurt die de hulpdiensten in kan schakelen. Hoe mooi zou het zijn als dat probleem met behulp van een smartwatch opgelost kan worden?

Dat is precies waar wetenschappers van de TU/e aan werken. De ontwikkeling van een smartwatch die niet alleen in staat is een hartstilstand te signaleren, maar vervolgens ook direct zelf 112 belt.

Smartwatch met sensoren en GPS

De smartwatches die ontwikkeld worden zullen onder meer gebruikmaken van diverse specifieke sensoren. Denk aan sensoren die registreren of iemand valt of sensoren die in de kleinste bloedvaatjes in de huid kunnen meten of het hart nog klopt. Daarnaast zullen ze ook uitgerust worden met GPS-technologie. Daardoor kunnen hulpdiensten direct voorzien worden van de exacte locatie van de patiënt. Op die manier kunnen zij zo snel mogelijk ter plekke zijn. Daarnaast worden de locatiegegevens ook doorgestuurd naar het reanimatie-oproepsysteem van HartslagNu, zodat ook de burgerhulpverleners gealarmeerd worden. Overigens verwachten de onderzoekers dat de smartwatch straks ook tijdswinst zullen opleveren bij hartstilstanden waarbij wel getuigen aanwezig zijn.

Er zijn al diverse slimme horloges op de markt die het hartritme van de drager monitoren en een waarschuwing geven wanneer afwijkende waarden geconstateerd worden. Ook hebben steeds meer smartwatches een ingebouwde ECG-functie en er zijn zelfs modellen die hartproblemen kunnen voorspellen. Functies die weliswaar een waardevolle toevoeging zijn voor monitoring, maar tussen indicatieve metingen en het daadwerkelijk, met aan aan 100 procent grenzende zekerheid, signaleren van een hartstilstand, ligt nog een wereld van verschil. En dat is precies de het verschil waar de onderzoekers van de TU/e, samen met Amsterdam UMC, Tilburg Universiteit, Philips, het Catharina ziekenhuis en Stan, een oplossing voor willen ontwikkelen.

Het initiatief om dit onderzoek van de grond te krijgen werd genomen door de Hartstichting. Zij bracht de verschillende partijen bij elkaar. Het doel is het vinden van een innovatieve oplossing om de kans op overleving bij een hartstilstand zonder getuigen te vergroten.