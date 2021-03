Snelle desinfectie corona-verpleegkamers met UV-robot

Eind november 2020 besloot de EC om in het kader van de strijd tegen corona 200 desinfectierobots aan te schaffen die aan ziekenhuizen in heel Europa zouden worden geleverd. Er werd in dit kader 12 miljoen euro beschikbaar gesteld via het Emergency Support Instrument (ESI). Oorspronkelijk was het de bedoeling om alle exemplaren van de UV-robot binnen enkele weken uit te leveren.

Snelle desinfectie via UV-robot

De robots van het Deense UVD Robots kunnen met ultraviolet licht in 15 minuten een standaard patiëntenkamer desinfecteren en zo de verspreiding van het coronavirus helpen voorkomen en verminderen. De lichtbron heeft een golflengte van 254 nanometer. Een eigenschap van deze golflengte is dat het de DNA-structuur van de micro-organismen volledig afbreekt. Onlangs sloot het Deense bedrijf een contract voor de levering van desinfectierobots aan ruim 2.000 Chinese ziekenhuizen.

Sebastiaan de Beer, hoofd Facilitair Bedrijf Rijnstate, stelt erg blij te zijn met de komst van de desinfectie-robot naar Rijnstate. “De afgelopen periode heeft wereldwijd laten zien dat het tegengaan van verspreidingen van bacteriën en/of virussen zoals corona van cruciaal belang is voor onze gezondheid. Als bewezen desinfectiemethode zal UV-C van toegevoegde waarde zijn.”

Justin Eilander, operationeel leidinggevende desinfectieteam Isala, vindt het prettig dat het desinfectieteam van het Zwolse ziekenhuis nu naast desinfectie met waterstofperoxide nu de beschikking krijgt over UV-C desinfectie. “Dat we met de UVD de eerste stap naar robotisering in de schoonmaak hebben gezet binnen Isala en Rijnstate, geeft het voor mij een extra dimensie.”

“Deze desinfectie-robot past prachtig in onze visie om robotica in te zetten waar de noodzaak hoog is en de technologie echt verschil maakt”, stelt Bernke Papenburg, Projectleider Rijnstate Robotics, tot slot. “Hiermee bereiken we met dit type zorg-robotica het grootste effect en ondersteunen we onze medewerkers maximaal. “

Inzicht en versnelling

De samenwerking tussen de twee ziekenhuizen voor de desinfectierobots kwam snel tot stand. Beide ziekenhuizen maken deel uit van het mProve-netwerk, een samenwerking van sinds kort zeven innovatieve topklinische ziekenhuizen. Jos Knaapen, coördinator Innovatie bij mProve: “Nadat we bericht kregen van de Europese Commissie heb ik meteen contact gezocht met de ziekenhuizen in ons samenwerkingsverband. Deze samenwerking kan voor alle mProve-ziekenhuizen inzicht en versnelling zorgen.”