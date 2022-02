Snelle diagnose hartfalen dankzij AI-algoritme en stethoscoop

Aan het onderzoek, geleid door professor Nicholas Peters en uitgevoerd in samenwerking met onderzoekers van het National Heart and Lung Institute en Imperial’s Centre for Cardiac Engineering, hebben meer dan 1000 patiënten deelgenomen. De resultaten van de werking van het AI-algoritme voor het ontdekken van hartfalen zijn gepubliceerd in The Lancet Digital Health.

Het niet kunnen beschikken over goede hulpmiddelen om hartfalen in een vroeg stadium te kunnen herkennen of uitsluiten, leidt volgens het Britse onderzoek in 80 procent van de gevallen tot een te late diagnose met alle gevolgen, zoals langdurige behandeling of overlijden, van dien.

Diagnose hartfalen in seconden

Het belang van een vroege diagnose is een belangrijke bepalende factor voor de effectiviteit van behandelingen voor hartfalen, zoals dat natuurlijk ook geldt voor andere hart- en vaat aandoeningen. Voor het ontdekken van hartritmestoornissen wordt al geruime tijd onderzoek gedaan naar het inzetten van wearables zoals slimme horloges

De onderzoekers in Engeland hebben nu dus een nieuw AI-algoritme ontwikkeld. Daarmee kan binnen 15 seconden bepaalt worden of de pompwerking van hun hart verzwakt is. Dat algoritme werd vervolgens gekoppeld aan een commercieel verkrijgbare zogenoemde ‘slimme’ stethoscoop – de Eko Duo. Die slimme stethoscoop kan zowel elektrocardiogrammen (ECG’s) als hartgeluiden registreren. In combinatie met het ontwikkelde algoritme is het nu mogelijk om vrijwel onmiddellijk de diagnose hartfalen te stellen.

“Deze tool is een game-changer omdat onze studie aantoont dat huisartsen het kunnen gebruiken op een manier die past bij de manier waarop ze patiënten onderzoeken om op dat moment op betrouwbare wijze hartfalen uit te sluiten of uit te sluiten. Het resultaat is een eerdere diagnose en behandeling, het vermijden van onnodige en dure onderzoeken bij degenen bij wie hartfalen is uitgesloten, en daardoor betere en kosteneffectievere zorg mogelijk te maken”, aldus onderzoeksleider professor Peters.