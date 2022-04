Sneller handen aan het bed dankzij flexibel opleiden

CZO Flex Level is een landelijk innovatieprogramma voor de zorgopleidingen. Het opleidingssysteem voorziet in het flexibel opleiden van gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteuners. Daarbij wordt gebruik gemaakt van zogenoemde EPA’s. Dat is een Entrustable Professional Activity, ofwel een kenmerkende professionele activiteit waar de zorgprofessional in de dagelijkse praktijk mee bezig is.

Door de opleiding beter op de persoon en functie af te stemmen kunnen overlappende theorie en praktijk ‘geschrapt’ worden. Daardoor, zo is de verwachting, zijn deze gespecialiseerde zorgprofessionals sneller inzetbaar.

Flexibel opleiden zorgprofessionals

In het Erasmus MC zijn inmiddels de eerste EPA’s voor de nieuwe flexibele opleiding al vastgesteld. Begonnen is met de EPA’s voor de zorg voor Moeder en Kind. Dit jaar zullen in het Sophia zo’n zestig studenten met EPA-gericht opleiden starten. Handen die dankzij de flexibele opleidingsstructuur van CZO Flex Level, veel eerder aan het bed ingezet kunnen worden dan tot nu tot het geval was.

“Daarvoor worden op dit moment alle praktijkopleiders en verpleegkundigen met het aandachtsgebied onderwijs getraind in het EPA-gericht opleiden”, vertelt Eva Kemps, regieverpleegkundige Onderwijs. Zij traint de key-users die op hun beurt dan weer de verpleegkundigen en medisch ondersteuners op de afdelingen trainen. Het betreft verpleegkundigen die zich verder willen specialiseren en daarvoor de EPA-opleidingsmodules kunnen volgen.

“Het grootste voordeel: de opleiding is een stuk korter. Twaalf maanden in plaats van achttien. Het was soms best wel pittig hoor. Je werkt fulltime, moet in korte tijd veel leren en hebt ook nog een sociaal leven. Maar het was goed te doen en ik ben blij dat ik nu officieel CCU-verpleegkundige ben”, aldus Kirsten Winters. Zij is de eerste verpleegkundige in het Erasmus MC die haar diploma heeft gehaald volgens de nieuwe EPA-structuur.

Naast het sneller opleiden van nieuwe zorgprofessionals heeft het behouden van de huidige verpleegkundigen en medici ook veel aandacht nodig. Tijdens de coronapandemie, en in het kielzog daarvan, is de uitstroom van personeel er niet kleiner op geworden. Onlangs lanceerden negen Brabantse ziekenhuizen gezamenlijk een nieuwe opleidingswebsite, met als doel het aantrekken en behoud van zorgmedewerkers.