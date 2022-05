Sneller herstellen van een operatie met de ikHerstel app

In de derde aflevering van de de videoreeks ‘Ons Hart voor Innovatie’ vertelt innovatiemanager Jacqueline Batenburg meer over het initiatief de ikHerstel app die in 2021 de Zinnige Zorg Award heeft gewonnen. Jacqueline is trots op de app die door Judith Huirne (hoogleraar gynaecologie, locatie VUmc) Han Anema (hoogleraar sociale geneeskunde, locatie VUmc) en Jeroen de Wilde is ontwikkeld.

Vanaf 2009 hebben Judith en Han in samenwerking met 10 ziekenhuizen en patiëntenorganisaties wetenschappelijk onderzoek verricht naar het herstel van patiënten na een operatie. Hun bevindingen leidden tot de ikHerstel app. Dankzij de app herstellen patiënten 5 tot 14 dagen sneller en worden kosten bespaard in de tweedelijnszorg. VGZ heeft dit initiatief ondersteund en omarmd.

Zorgpersoneel ontlasten met technologie

Jacqueline: “De personeelstekorten in de zorg worden steeds groter, dat weten we allemaal. De oplossing zit hem naar mijn idee niet in méér mensen opleiden, maar de zorg echt anders inrichten. Een belangrijke stap daarin is digitalisering en de app is een mooi voorbeeld van zorgtechnologie om het zorgpersoneel te ontlasten en gericht om te gaan met de schaarse capaciteit. Als VGZ zetten we hier vol op in, samen met zorgprofessionals zoeken we naar dit soort slimme oplossingen en innovaties. Daarbij kijken we ook echt naar innovaties die het werkplezier vergroten.”

Jacqueline Batenburg over de IkHerstel app

Opschalen IkHerstel app

Jacqueline zet zich er voor in om de ikHerstel app verder op te schalen naar meer ziekenhuizen met als doel dat de app eind 2024 wordt ingezet voor negen specialismen met 25 aandoeningen. Dan wordt app beschikbaar voor ruim een miljoen Nederlanders.

Jacqueline: “Hoe mooi zou het zijn als we deze app aan steeds meer patiënten kunnen aanbieden? De app kan nu worden ingezet voor een paar aandoeningen voor het specialisme gynaecologie en chirurgie. Samen met het Amsterdam UMC en de Patiëntenfederatie wil ik dat de app verder wordt verspreid voor andere aandoeningen. Nadat de zorgpaden door de makers van de app zijn ontwikkeld is er een belangrijke rol weggelegd voor onze medisch specialistische inkopers en medisch adviseurs. Zij brengen deze app onder de aandacht bij ziekenhuizen. Maar ook het Amsterdam UMC speelt een belangrijke rol als ambassadeur en zeker ook de Patiëntenfederatie kan hier toegevoegde waarde laten zien.”