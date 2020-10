SNOMED: meeste medische termen in Nederlands beschikbaar

Los van de nieuwe Nederlandse termen, zijn ruim 2.250 patiëntvriendelijke termen toegevoegd aan SNOMED, waarmee veel medische termen afgedekt worden. Door deze toevoeging kunnen patiënten zorginformatie lezen in hun medische dossiers in voor hen begrijpelijke taal, terwijl de arts het met zijn eigen vakspecialistische termen registreert. Dit moet volgens Nictiz helpen om de communicatie tussen arts en patiënt te verbeteren.

SNOMED is het internationale medisch terminologiestelsel, bedoeld om de uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverlener en patiënt en zorgverleners onderling een stuk eenduidiger te maken. Het draagt bij aan eenheid van taal, zodat iedereen begrijpt wat een term betekent.

SNOMED begin 2021 ‘klaar’

Begin dit jaar telde het stelsel meer dan 150.000 Nederlandse medische termen, een forse stijging ten opzichte van april 2019. Uiteindelijk zullen ongeveer 250.000 Engelse termen naar het Nederlands vertaald worden. Begin 2021 moet het voor Nederland relevante deel van SNOMED klaar zijn.

Daarnaast wordt gewerkt aan koppeling met bestaande, vaak Nederlandse standaarden. Doordat dezelfde termen gebruikt worden, kan SNOMED ook bijdragen aan het verminderen van de administratieve lasten. Gezondheidsinformatie vanuit het ene systeem blijft dezelfde betekenis houden wanneer deze met een ander systeem wordt uitgewisseld.

Covid-19 termen

Ook op het gebied van het COVID-19 is er nieuws, stelt Nictiz. In samenwerking met medisch specialisten en DHD zijn er inmiddels 45 termen gerelateerd aan COVID-19 toegevoegd. Hiermee is te zien hoe de medische kennis rondom deze ziekte zich snel ontwikkelt.

De coronacrisis is dan ook een actueel voorbeeld van hoeveel winst met SNOMED kan worden geboekt en hoe relevant dat voor de patiëntenzorg is. Ook de behandelend arts heeft namelijk eenheid van taal nodig voor een goed totaalbeeld van de patiënt, zo was de strekking van een artikel over SNOMED in ICT&health 4 (augustus 2020).

Verpleegkundige observaties

Tot slot heeft Nictiz in samenwerking met beroepsorganisatie V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland) een nieuwe referentielijst met verpleegkundige observaties voor Risico op delier, Valrisico en Risico op suïcide toegevoegd in SNOMED.

Nictiz beheert het terminologiestelsel in Nederland en heeft daartoe het SNOMED National Release Center (NRC) opgericht. Hier zijn het licentiebeheer, ondersteuning aan ICT-leveranciers en uitbrengen van nieuwe releases ondergebracht.