SNOMED moet begin 2021 klaar zijn voor gebruik

Een goed functionerend terminologiestelsel is één manier om digitale gegevensuitwisseling in de zorg te verbeteren. Zo’n stelsel heeft echter weinig impact zonder de juiste ondersteuning aan zorgverleners en zonder samenwerking in de keten. Dat was een kernboodschap tijdens het symposium ‘Verbinden en Innoveren met SNOMED’ van e-health kennisinstituut Nictiz. Begin 2021 moet het voor Nederland relevante deel van SNOMED klaar zijn