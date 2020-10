Sociale robot kan werkdruk zorgpersoneel verlichten

Het onderzoek van Boumans, die inmiddels op de resultaten gepromoveerd is, startte met een technologisch deel aan de TU Delft. Tijdens die fase werd bepaald welke sociale robot het meest geschikt was en welke administratieve taken aan de robot toebedeeld konden worden.

De keuze viel uiteindelijk op de sociale robot Pepper vanwege het feit dat die Nederlands spreekt en flexibel te programmeren is voor verschillende taken. De afmetingen van Pepper speelden ook een rol bij de keuze. Uit een Nieuws-Zeelands onderzoek is namelijk gebleken dat oudere volwassenen een robot van ongeveer 1 meter 20 hoog met een scherm het meest prettig vinden.

Sociale robot presteert goed

Vervolgens startte Boumans met praktijktests waar ook echte patiënten van het Radboudumc en CWZ aan deelnamen. Pepper kreeg de taak om vragenlijsten over de ziekteverschijnselen bij de patiënten af te nemen. De antwoorden die Pepper registreerde werden vergeleken met antwoorden die door zorgmedewerkers verzameld waren.

Het resultaat was bijzonder goed te noemen. De data van Pepper bleek nauwelijks te verschillen van de data die door zorgmedewerkers verzameld was. Positief was ook het feit dat zowel de patiënten als mantelzorgers het bezoek en de interactie met robot Pepper hetzelfde beoordeelden als een bezoek met een menselijke zorgverlener.

Betere zorg dankzij Pepper

Verder gaven de patiënten en mantelzorgers aan dat zorgverleners die ondersteund werden door de sociale robot betere zorg leverden dan zorgverleners zonder robot. Het onderzoek kan op basis van de resultaten geen wetenschappelijke verklaring hiervoor geven. Boumans heeft wel een sterk vermoeden waar het aan ligt. Omdat de sociale robot een aantal administratieve taken van de zorgverlener overneemt, kunnen die meer tijd besteden aan de patiënt zelf.

“In de toekomst willen we onderzoeken hoe we de robot nog betere dialogen kunnen laten voeren. Daarmee kan hij ook ingezet worden voor andere taken, zoals uitleg over medische ingrepen, medicijnen en voorzieningen van het ziekenhuis”, aldus Roel Boumans.

Pepper heeft zijn meerwaarde als sociale robot de afgelopen maanden in Nederland al meerdere keren bewezen. Het promotieonderzoek van Roel Boumans is een eerste duidelijke aanwijzing dat Pepper, en zijn sociale robotcollegae, straks mogelijk nog veel meer zorgtaken kunnen gaan uitvoeren.