Sociale robot Phi krijgt bezoek van Minister Bruins

Clienten van Philidelphia kunnen de sociale robot Phi zelf al een tijdje testen. Tien jaar geleden startte de zorginstelling al met DigiContact, een platform voor beeldbellen waarmee cliënten van de zorginstelling 24/7 contact kunnen opnemen met hun begeleider.

Op momenten dat zij dat nodig hebben in plaats van de vaste bezoektijden zoals die vroeger gebruikelijk waren. En het scheelt ook in de reistijden. Een begeleider was vroeger soms een uur onderweg om een client te bezoeken voor een gesprek van twintig minuten. Met DigiContact kost het twintig minuten gesprek geen extra tijd meer.

Prettige ‘bijwerking’ DigiContact

Minister Bruins was tijdens zijn bezoek met name ook geïnteresseerd in een prettige ‘bijwerking’ van DigiContact. Het systeem wordt door medewerkers van de zorginstelling gebruikt voor onderling overleg. Wanneer een collega alleen een nachtdienst heeft en over een bepaalde situatie even met een andere collega wil overleggen bijvoorbeeld. “

Toen we DigiContact begonnen zagen we de toekomstige personeelstekorten nog niet aankomen. Maar nu zou deze zorg op afstand ook een deel van de oplossing kunnen bieden”, aldus Greet Prins, bestuursvoorzitter van Philadelphia.

Robot Phi op bezoek bij de Minister?

Minister Bruins werd tijdens zijn bezoek ook bijgepraat over de inzet van sociale robots. Die helpen cliënten van Philadelphia om zelfstandiger te leven, meer gelijkwaardigheid te voelen en meer plezier te hebben in het dagelijkse leven.

Mathijs vertelde over zijn ervaringen met robot Phi. Die help hem zijn dag te structureren en te herinneren aan taken zoals opruimen of afwassen. Phi nam een deel van de taken van begeleiders over. Mathijs stelde de Minister voor om de sociale robot zelf ook eens te gaan gebruiken.

Philadelphia sloot enkele maanden geleden een overeenkomst met Cisco met als doel de digitalisering van de (gehandicapten)zorg nog meer te versnellen. De zorginstelling is, zoals eerder vermeld, een van de voorlopers op dit gebied binnen haar branche in Nederland.