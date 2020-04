Sophi helpt ouders van kinderen met een verstandelijke beperking

“Ouders van een kind met een beperking weten heel goed wat hun kind nodig heeft. Tegelijkertijd hebben ze wel behoefte om zo nu en dan met elkaar van gedachten te wisselen. Of om een concrete suggestie te krijgen hoe te handelen”, zegt Greet Prins van Philadelphia. Sophi is ontstaan uit de gedachte ouders en verwachten van kinderen met een verstandelijke beperking in deze tijd waar mogelijk bij te staan.

Sophi voor ouders en verwanten

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een één-op-één gesprek met een zorgprofessional te voeren. Daarnaast is het ook mogelijk om, onder begeleiding van een zorgprofessional, samen met een aantal andere ouders een videogesprek te houden. Daarnaast vind je op het online platform ook veel blogs en artikelen met relevante tips en informatie.

Via Sophi kunnen ouders en verwanten niet alleen verhalen en tips delen, maar ook met ervaringsdeskundigen spreken. Elke dag, tussen 9 en 21 uur, zijn drie personen beschikbaar die een luisterend oor kunnen bieden en over een schat aan levenservaring beschikken. Met hen kunnen ouders en verwanten over allerlei verschillende zaken, zoals de dilemma’s en zorgen van nu, in gesprek gaan.

Denk aan de onmacht over het niet kunnen bezoeken van een kind. Of over een kind dat nu ziek is en verzorgd wordt door mensen met een mondmasker en beschermende kleding. Ouders krijgen tijdens deze gesprekken geen zorginhoudelijke adviezen. De ‘luisterend oor’ gesprekken zijn puur bedoeld om het hart te luchten en handvatten te krijgen om met deze tijd om te gaan.

Voor iedereen toegankelijk

“Toen we aan dit project begonnen, leerden we dat ouders soms ook met specifieke vragen zitten waar ze moeilijk een antwoord op kunnen vinden. Elk kind is anders en vragen hebben dus meestal een maatwerk antwoord nodig. Wij kunnen daar een rol in spelen. Philadelphia heeft veel experts in huis die hun kennis combineren met de vraag hoe zo gewoon mogelijk te kunnen leven. Dat vinden we heel belangrijk voor mensen met een verstandelijke beperking; gewoon meedoen is zo belangrijk. Daarom stellen we onze kennis beschikbaar aan ouders die hier behoefte aan hebben”, aldus Greet Prins.

Sophi is vrij toegankelijk voor alle ouders en verwanten die hier behoefte aan hebben, ook als ze geen klant zijn van Philadelphia. Om de diensten die aangeboden worden te kunnen gebruiken is bovendien geen indicatie nodig. Philadelphia wil de dienstverlening van Sophi op termijn verder uitbreiden.

Een maand geleden lanceerde Philadelphia HALLO THUIS. Dit is een online platform en tv-kanaal voor ouderen die door de coronacrisis noodgedwongen thuis zitten en geen of nauwelijks bezoek kunnen en mogen ontvangen.