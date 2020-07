Sophia Kinderziekenhuis gestart met BeterDichtbij

Die noodzaak leidde er nu tor dat binnen drie maanden meerdere poliklinieken voor patiënten nu via deze app bereikbaar zijn. “We zijn enorm trots dat we als Sophia het eerste academische ziekenhuis zijn dat start met BeterDichtbij.“, zegt Annemiek Rutters, directeur van het Sophia Kinderziekenhuis.

Inmiddels zijn 31 ziekenhuizen op BeterDichtbij aangesloten. Daaronder ook alle ziekenhuizen in de regio Rotterdam. Aan het begin van de coronacrisis maakte BeterDichtbij bekend dat de service vanwege de bijzondere situatie rondom de pandemie dat alle zorginstellingen de dienst drie maanden kosteloos konden gaan gebruiken.

Digitaal contact via BeterDichtbij

De zorgverleners en -teams van de verschillenden poliklinieken nodigen patiënten, kinderen en jongeren met hun ouders/verzorgers om BeterDichtbij te gebruiken voor digitaal contact. Met deze app kunnen zorgverleners en hun patiënten veilig berichten aan elkaar sturen, een foto meesturen ter beoordeling en/of thuismetingen uitwisselen.

“Via BeterDichtbij heb ik laagdrempelig en veilig contact met mijn patiënten. Ik vind dat initiatieven als BeterDichtbij nog een beter beeld geven over het leven van het gehele gezin. Samenzorg is nog meer met de patiënt en met de familie, niet alleen maar BeterDichtbij maar ook samen-dichtbij”, aldus kinderneuroloog Hannerieke van den Hout.

Roep om digitale tool

Al langere tijd riepen de Familieadviesraad, Kinderadviesraad en familie-adviescommissies om de komst van een digitale tool bij het Sophia Kinderziekenhuis. Een tool waarmee patiënten, voor niet-spoed vragen, online op een veilige en laagdrempelige wijze met behandelaars kunnen communiceren.

“Om in deze behoefte van huidige en toekomstige patiënten en ouders te voorzien is digitale innovatie in ons ziekenhuis van groot belang. Men verwacht in de zorg de digitalisering die in andere sectoren al heeft plaatsgevonden. De inzet van BeterDichtbij sluit daarbij naadloos aan bij onze Samenzorg ambitie: de patiënt en ouder als gelijkwaardig lid van het behandelteam. We zijn enorm trots dat we als Sophia het eerste academische ziekenhuis zijn dat start met deze service”, aldus Annemiek Rutters.