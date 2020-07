Spaarne Gasthuis gebruikt sinds juli e-recept

Met de komst van het E-recept sluit het Spaarne Gasthuis aan op de landelijke standaard voor elektronisch receptenverkeer. Het ziekenhuis draagt zo samen met de regioapotheken bij aan het bevorderen van digitale gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgverlener en tussen zorgverleners onderling.

Bijkomend voordeel e-recept

In deze tijd van corona heeft het e-recept een bijkomend voordeel voor de patiënt, aangezien afspraken vaker telefonisch of via beeldbellen plaatsvinden. De patiënt heeft het papieren recept nu niet meer nodig om zijn of haar medicatie op te halen bij de apotheek.

Hylke Jan Kingma, ziekenhuisapotheker: “De patiënt beslist bij bezoek aan het Spaarne Gasthuis zelf naar welke apotheek de arts het recept stuurt. Vervolgens verstuurt de arts het recept in een beveiligd bericht naar de afgesproken apotheek. Daar kan de patiënt de medicatie ophalen. Bepaalde geneesmiddelen worden uitsluitend via de apotheek in de hal van het Spaarne Gasthuis verstrekt. De arts informeert de patiënt hierover.”

Het Spaarne Gasthuis, de SAHZ en de apotheken hebben met elkaar afgesproken onder welke voorwaarden zij recepten elektronisch uitwisselen. Het versturen en ontvangen van recepten moet onder andere via een beveiligde verbinding plaatsvinden. Ook is het belangrijk dat beide partijen op dezelfde manier werken. Zo wordt ervoor gezorgd dat het recept én geleverde geneesmiddel veilig en met de juiste instructies door de patiënt kan worden gebruikt.

Digitaal recept verder uitgerold

De afgelopen anderhalf jaar is een toenemend aantal ziekenhuizen deels of geheel overgestapt op het digitaal versturen van recepten. Sinds april kunnen de artsen van het Erasmus MC als eersten in Nederland hun e-recepten door het hele land versturen. Als landelijk werkend academisch centrum koos Erasmus ervoor de regionale e-recept afspraken voor heel Nederland te hanteren.

In februari van dit jaar maakte het Ziekenhuis Gelderse Vallei bekend dat het met ruim 40 apotheken in de regio Ede e-recepten ging uitwisselen. In het najaar van 2019 lieten onder meer het SJG Weert (St. Jans Gasthuis), het Bravis Ziekenhuis en de Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) weten dat ze het digitale recept gingen gebruiken..

Het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis stapte in oktober vorig jaar samen met zes regionale ziekenhuizen en 100 apotheken van de Combinatie Apothekers Vereniging Rijnmond (CAVR) over op het digitaal versturen van recepten.

Het invoeren van het digitale recept voor ziekenhuizen hoort bij stimuleringsprogramma VIPP, waarvan eerder dit jaar versie vijf ingevoerd werd. E-recepten worden door huisartsen al sinds de jaren ’80 gebruikt. De implementatie bij ziekenhuizen heeft langer geduurd. Het Orbis (nu Zuyderland Medisch Centrum) was in 2011 het eerste ziekenhuis dat het elektronisch recept invoerde op de poli.