Spaarne Gasthuis: minder logistieke uitdaging met nieuw model desinfectierobot

Volgens het RIVM liep in 2021 ruim vijf procent van de patiënten een zorginfectie op. Die kunnen onder andere leiden tot gezondheidscomplicaties, een langere opnameduur, hogere kosten en soms zelfs overlijden. Het desinfecteren van ruimtes, zoals een patiëntenkamer, OK of lab, is vrijwel altijd nog een handmatig en arbeidsintensief proces. Dat proces is bovendien niet zonder gevaar voor de medewerkers die deze taken uitvoeren. Loop Robots claimt dat zijn desinfectierobot middels UV-C in minder dan een kwartier tot 99,9999 procent van de pathogenen elimineert in de lucht en op oppervlakken.

Doorontwikkeling desinfectierobot

De nieuwe versie van SAM is ontwikkeld op basis van feedback van schoonmaakmedewerkers van onder andere het Spaarne Gasthuis. In dit ziekenhuis werd vanaf 2020 ook de eerste versie van de desinfectierobot uitgetest. Inmiddels wordt de robot verder ingezet in onder meer het St. Antonius ziekenhuis (Utrecht), het Nijmeegse CWZ en het HagaZiekenhuis (Den Haag).

Om SAM gebruiksvriendelijker te maken, was volgens Kim Nicolai, Product Manager bij Loop Robots, de feedback van schoonmaakmedewerkers over SAM belangrijk. “Wij kunnen in Delft van alles bedenken. Maar het belangrijkste is dat de schoonmaakmedewerkers in ziekenhuizen uiteindelijk een gereedschap krijgen waarmee zij op dagelijkse basis prettig en efficiënt kunnen werken.”

Logistieke uitdaging

De nieuwe SAM telt vooral verbeteringen op het gebied van gebruiksgemak, stelt Kerstin Huijboom-Zut, Specialist Schoonmaak bij het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp: “Bij de vorige SAM hadden we wel eens een logistieke uitdaging met opladen als we niet in de buurt waren van het docking station. De nieuwe SAM kan in elk stopcontact ingeplugd worden. Dit scheelt weer veel kostbare tijd.”

Behalve makkelijker opladen van de robot tussen de desinfectierondes door, heeft de producent nog een aantal zaken toegevoegd die de praktische inzetbaarheid en ergonomie van de robot ten goede moeten komen. Verder beschikt de nieuwe SAM over een aantal extra sensoren en rekenkracht die de robot ‘nog slimmer’ maken.

Robot-as-a-Service

Jeroen van Zon, Afdelingshoofd Hospitality & Schoonmaak, vertelt dat Spaarne Gasthuis gebruik maakt van een Robot-as-a-Service (RaaS) lease-model. “Zo worden we volledig ontzorgd op het gebied van service en onderhoud van de robot. En het is super dat onze medewerkers op deze manier aan de basis kunnen staan van de ontwikkeling van hun eigen gereedschap.”

Het RaaS-model betekent dat oude SAM-versies vervangen worden wanneer er een nieuwe versie is. Zoveel mogelijk onderdelen van het oude model worden hergebruikt bij de productie van nieuwe modellen. “Door te upcyclen, dragen we bij aan het verduurzamen van de zorg”, aldus Per Slycke, CEO bij Loop Robots.