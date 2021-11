Spaarne Gasthuis start met Virtual Fracture Care app

Nico Sosef, traumachirurg, toont zich enthousiast over de Virtuele Fractuur kliniek. “Om patiënten en hun naasten onnodig ziekenhuisbezoek of onderzoek te besparen, patiënten meer eigen regie te geven en zorg op maat te leveren, gaan we patiënten vanaf de SEH met goede informatievoorziening direct ontslaan. Zij komen dus niet meer terug op de polikliniek. De informatievoorziening verloopt dan grotendeels via de gratis Virtual Fracture Care app. Onder andere het OLVG in Amsterdam en het St Antonius in Nieuwegein hebben hier al goede ervaringen mee.”

Patiënten Spaarne lovend

Ook patiënten zijn volgens Spaarne lovend. Quincy Bakker verstuikte zijn enkel tijdens het voetballen. Hij kreeg verband en daarnaast het verzoek de app te downloaden. “Het is een handige en gebruiksvriendelijke app. In de app staat uitleg over verschillende letsels, welke verbanden en braces je hebt en ik kreeg instructies met oefenfilmpjes om mijn herstel te bevorderen.”

Sosef benadrukt dat patiënten bij vragen altijd bij de behandelaars terecht kunnen. “Hiervoor hebben we een speciale ‘breuklijn’ opgericht. Door te bellen met de breuklijn kan de patiënt laagdrempelig hun vraag stellen en indien nodig alsnog een controle afspraak plannen.”

Virtual Fracture Care-app

Onder meer het Catharina Ziekenhuis (Eindhoven, juli) en het Martini ziekenhuis (Groningen, maart) hanteren sinds dit jaar een met het Spaarne gasthuis vergelijkbare aanpak. De ziekenhuizen gaan botbreuken niet meer standaard in gips inpakken en patiënten hoeven ook niet meer altijd terug te komen voor een controleafspraak. Dat kan voortaan ook via de Virtual Fracture Care app.

De app wordt al langere tijd gebruikt door het Amsterdamse OLVG, dat deel uitmaakt van het Santeon-samenwerkingsverband. Arts-onderzoeker Thijs Geerdink van OLVG heeft de app als onderdeel van zijn promotietraject ontwikkeld. De Virtual Fracture Care-methode vindt zijn oorsprong in Glasgow. Hier is een ziekenhuis in 2011 gestart met een vergelijkbaar behandelproces. Veel ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk volgden.