Spectrum Oogzorg opent eerste kleinschalige oogkliniek

De vergrijzing zorgt voor een almaar groeiende zorgvraag. Dat is geen nieuws. Een andere reden waarom steeds meer mensen op zoek zijn naar oogheelkundige zorg is het feit dat er steeds meer, en betere behandelmethoden beschikbaar komen, onder andere voor staar en maculadegeneratie. Spectrum Oogzorg wil aan die vraag en behoeften voldoen door de opening van kleinschalige vestigingen van de oogkliniek door het hele land. Dat biedt bovendien de mogelijkheid om patiënten dicht bij huis te helpen, met korte wachttijden. De eerste vestiging van Spectrum Oogzorg is nu dus geopend in Rozendaal.

Innovatieve oogkliniek

De oogspecialisten van Spectrum Oogzorg kunnen beschikken over de meest geavanceerde Zeiss apparatuur. Daarmee kunnen vrijwel alle oogaandoeningen meteen in beeld kunnen worden gebracht. De uitkomsten van deze onderzoeken kunnen ook meteen met de cliënt besproken worden. Indien nodig, voor ruggespraak of een second opinion, kunnen cliënten ook met andere specialisten overleggen. Dit zorgt ervoor dat de client snel zekerheid heeft en de behandeling meteen kan beginnen.

Dankzij een jarenlange ervaring met met het behandelen van staar zijn de ervaren specialisten in staat behandelingen zo efficiënt mogelijk te plannen. Daardoor wordt de wachttijd voor een staafbehandeling flink verkort. Dankzij een ruime keuze aan implantlenzen hebben veel patiënten na de behandeling ook geen bril meer nodig, aldus Spectrum Oogzorg.

Eerste patiënten deze week geholpen

De nieuwe oogkliniek biedt 100% verzekerde oogzorg. Patiënten kunnen na een verwijzing rechtstreeks contact opnemen voor een afspraak. De eerste patiënten werd afgelopen maandag (7 maart, red.) feestelijk verwelkomd.

“Voor de behandeling en controle van mijn ogen was ik jarenlang patiënt bij een oogkliniek ruim 50 km hier vandaan. Nu kon ik binnen één week terecht en ook nog op een steenworp afstand van mijn huis. Geweldig!”, vertelt Mevrouw Risseeuw.