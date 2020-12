St. Anna breidt keuzehulpen voor patiënten uit

Voor veel ziektes en aandoeningen zijn meerdere handelingen beschikbaar. Niet elke behandeling is voor iedere patiënt even geschikt. Met de online keuzehulpen kunnen patiënten samen met hun behandelend specialist een gedegen keuze voor die behandeling maken, die het beste bij de betreffende patiënt pas.

Daarnaast kunnen patiënten zich met de informatie die de diverse keuzehulpen bieden beter voorbereiding op een afspraak of een gesprek met de specialist of behandelend arts. Denk aan informatie over de diagnose en de voor- en nadelen van de verschillende behandelingen. De keuzehulp helpt de patiënt ook om na te denken over andere belangrijke zaken, zoals de snelheid van herstel en eventuele bijwerkingen.

Nieuwe keuzehulpen St. Anna

“Als een patiënt voor de afspraak een keuzehulp invult komt de patiënt beter voorbereid naar de afspraak. Dit geeft ons de mogelijkheid om het gesprek beter toe te spitsen op de patiënt en dieper in te gaan op de behandelmogelijkheden”, aldus chirurg Arno Oomen.

Met de toevoeging van keuzehulpen voor patiënten die onder behandeling zijn voor liesbreuk of galstenen biedt het St. Anna Ziekenhuis haar patiënten nu in totaal acht keuzehulpen:

Claviculafractuur (Gebroken sleutelbeen)

Borstkanker: type operatie, borstreconstructie, aanvullende behandeling

Liesbreuk

Galstenen

Miskraam

Stuitbevalling

Versie bij stuitligging

Baring na keizersnede

Patiënten die van een van deze keuzehulpen gebruik willen maken, kunnen daarvoor terecht op deze website. Daar staan alle beschikbare keuzehulpen, waarvan het St. Anna Ziekenhuis er nu dus acht aanbiedt. Tijdens het invullen kunnen ook aantekeningen gemaakt worden. Daarvoor staat onderaan de webpagina van de keuzehulp een knop. Na het invullen kunnen patiënten de keuzehulp eventueel uitprinten om alle informatie thuis nog eens rustig na te lezen.

Het positieve effect van de online keuzehulpen is in 2019 onderzocht. Geconcludeerd werd dat een keuzehulp de patiënt kan ondersteunen bij het kiezen van een behandeling die past bij de persoonlijke voorkeur. Daarbij werd echter ook aangetekend dat een keuzehulp niet voor iedereen geschikt is.