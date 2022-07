St. Antonius een van koplopers met zorg dichterbij

Het St. Antonius wordt als één van de Nederlandse koplopers met ‘zorg dichterbij’ genoemd in het Gupta-rapport (Tergooi MC komt als beste ziekenhuis in Nederland naar voren uit de studie). Het Utrechtse ziekenhuis wil dat patiënten de juiste zorg op de juiste plek krijgen. En die juiste plek is niet altijd het ziekenhuis, benadrukt het St Antonius. Steeds vaker kan ziekenhuiszorg ook thuis gegeven worden, zowel fysiek als digitaal. Voor patiënten is de thuisomgeving vaak prettiger om behandeld te worden dan het ziekenhuis.

Steeds vaker ‘zorg dichterbij’

Het St. Antonius heeft inmiddels al ruim 20 zorgpaden waarbij het patiënten zorg dichterbij (meestal thuis) aanbiedt, zoals chemotherapie. Voor mensen met een chronische aandoening is monitoring op afstand steeds vaker mogelijk. Dat begon bij mensen met Covid en is inmiddels uitgebreid naar reuma en chronische pijn. Minister Ernst Kuipers van VWS noemde het Antonius Thuis-programma tijdens een bezoek eerder dit jaar een “heel belangrijk concept waarvan je hoopt dat het snel vervolg gaat krijgen”.

Om de kwaliteit van thuismonitoring te verhogen en de kosten te verlagen, werkt het St. Antonius samen met de andere ziekenhuizen in het Santeon-samenwerkingsverband aan een gezamenlijk digitaal platform. Dat moet het mogelijk maken patiënten met steeds meer verschillende aandoeningen op afstand te begeleiden, ook in avond, nacht en weekend. Los hiervan heeft het samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen een dataplatform ontwikkeld om zo beter te kunnen innoveren.

Thuismonitoring in stroomversnelling

Thuismonitoring bij het St. Antonius kwam in een stroomversnelling tijdens de coronapandemie. Longarts Renske Vorselaars vertelt in ICT&health 3 over hoe ze met een aantal collega’s in een periode van twee weken thuismonitoring voor Covid-patiënten van het St. Anonius wist te realiseren. Het St. Antonius was volgens Vorselaars het eerste ziekenhuis in Nederland dat – al in de eerste COVID-golf – met thuismonitoring aan de slag ging.

“In de zomer dachten we dat we het ergste gehad hadden, maar in het najaar vlamde het natuurlijk weer op”, vertelt Vorselaars, inmiddels werkzaam in het UMC Utrecht. “We hadden alles nog liggen, dus waren binnen een week weer met thuismonitoring aan de slag. Ook hebben we toen de app en protocollen opengesteld voor andere ziekenhuizen. Daarmee hebben we een enorme impact gehad.”

De nadruk van thuismonitoring ligt in het UMCU vooral op patiënten met chronische longaandoeningen. Dat betreft onder meer patiënten die een longtransplantatie hebben ondergaan, patiënten met longfibrose en cystic fibrosis. Deze patiënten komen uit alle hoeken van het land naar het UMCU. Als dat minder vaak hoeft, scheelt hen dat enorm veel tijd.