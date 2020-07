St. Antonius gestart met thuismetingen voor longfibrose

Idiopathische Pulmonale Fibrose is de meest voorkomende vorm van longfibrose. De patiënten hebben voor de thuismetingen de beschikking gekregen over een saturatiemeter. Wanneer zij zelf geen spirometer hebben dan wordt die ook verstrekt door het ziekenhuis.

Lex Smallegoor is als onderzoekslaborant betrokken bij het project van het St. Antonius. “Patiënten zijn erg blij dat ze hierdoor minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen en vanuit huis wekelijks hun metingen kunnen doorgeven.”

Vroegtijdig problemen signaleren

De saturatiemeter meet de zuurstofwaarde van het bloed. Met de spirometer wordt de longfunctie gecontroleerd. Patiënten doen dit door erin te blazen. De resultaten van de metingen worden via een speciaal daarvoor ontwikkelde app naar het ziekenhuis doorgestuurd. Daar worden de metingen vervolgens gecontroleerd. De wekelijkse metingen en controles maken het vroegtijdig signaleren van eventuele problemen mogelijk.

De zogenoemde thuisspirometrie is ontwikkeld door het Rotterdamse Erasmus MC, mede als onderdeel van een project voor het thuis meten van de longfunctie voor CF-patiënten, samen met de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS). Tijdens de coronacrisis is deze vorm van thuiszorg, of zorg-op-afstand, door diverse ziekenhuizen, waaronder het St. Antonius, versneld uitgerold. Patiënten die er inmiddels gebruik van maken zijn over het algemeen zeer positief.

Thuismetingen even betrouwbaar

“Ze zijn blij dat ze hierdoor minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen, zeker aangezien longfibrosepatiënten vanuit het hele land naar het St. Antonius komen voor controle. Helemaal prettig in coronatijd, waarin iedereen wordt opgeroepen om toch zoveel mogelijk thuis te blijven. Dit geldt zeker voor patiënten met longfibrose, wat vaak kwetsbare patiënten zijn”, zo vertelt Lex Smallegoor.

Een andere belangrijke constatering is het feit dat de resultaten van metingen die patiënten thuis doen voor het merendeel overeenkomen met metingen die in het ziekenhuis gedaan worden. Dit betekent dat de thuismetingen even betrouwbaar zijn.