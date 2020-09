St. Antonius, VieCuri: patiëntportaal steeds vaker gebruikt

Steeds meer patiënten maken gebruik van het patiëntportaal Mijn Antonius, om zelf vanuit huis hun eigen zorg te regelen. Volgens het Utrechtse ziekenhuis kon onlangs de 100.000e patiënt verwelkomd worden op het patiëntportaal. Vorig jaar rondde het St. Antonius het digitale stimuleringsprogramma VIPP af. Daaruit bleek onder meer dat voldoende mensen het portaal ook daadwerkelijk gebruiken.

Op Mijn Antonius staat onder andere een overzicht van afspraken en behandelteam en zijn onderzoeksuitslagen in te zien. Ook kan veilig een bericht gestuurd worden naar zorgverleners. Daarnaast maakt Mijn Antonius het mogelijk om minder vaak te bellen of naar het ziekenhuis te gaan. Mijn Antonius helpt ook om geboden zorg op afstand toegankelijker te maken, zeker sinds de coronacrisis belangrijk. Zo kan de medische informatie in Mijn Antonius helpen bij de voorbereiding op een telefonische of videoafspraak met een arts en kan het ziekenhuis gebruikers gemakkelijker uitnodigen voor een digitale voorlichtingsbijeenkomst (webinar).

Gebruik patiëntportaal sterk gegroeid

In 2020 is het gebruik van patiëntportaal mijnVieCuri sterk gegroeid, zo laat het Noord-Limburgse ziekenhuis weten. In januari en februari van dit jaar logde nog 35 procent van de patiënten in op hun eigen portaal om toegang te krijgen tot hun eigen medische gegevens. Tijdens de coronacrisis steeg het naar ruim 90 procent. Op dit moment is het gebruik van mijnVieCuri circa 50 procent. Daarmee hoort VieCuri bij de top van Nederland, zo stelt het ziekenhuis.

In maart en april liep het aantal patiënten bij de poliklinieken enorm terug in verband met de coronacrisis. Afspraken werden geannuleerd, verplaatst of omgezet naar een telefonisch consult. Dit heeft er onder meer toe geleid dat bijna alle patiënten (en/of hun naasten) in april in mijnVieCuri hebben gekeken om hun medische gegevens in te zien.

Vanaf mei is de reguliere zorg geleidelijk opgestart bij VieCuri. Het inlogpercentage van mijnVieCuri blijft echter hoog, in augustus nog 44 procent. Er zijn steeds meer telefonische consulten waarvoor de patiënt in mijnVieCuri de afspraakdetails bekijkt. Daarnaast wordt de patiënt via verschillende manieren steeds vaker verwezen naar mijnVieCuri. Het portaal geeft patiënten onder andere digitale toegang tot zijn/haar eigen medische gegevens en correspondentie tussen de huisarts en de specialist.

Groei in aantal patiëntportalen

In de afgelopen jaren hebben steeds meer ziekenhuizen een patiëntportaal ontwikkeld, met een groeiend aantal functionaliteiten. Volgens het laatste overzicht van Nictiz, uit september 2019, hadden 60 van de 73 ziekenhuizen met een eigen website een patiëntportaal. De actuele stand van zaken wordt weergegeven op de website Hoe Online is jouw Ziekenhuis.