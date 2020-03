St. Jansdal opent virtuele speeltuin voor kinderen

Kinderen die op de spoedeisende hulp of kinderafdeling opgenomen zijn, zetten een VR-bril op en kunnen elkaar dan online, in een virtuele speeltuin, zien en samen spelen. Het is dan ook vooral bedoeld voor kinderen die op hun kamer moeten blijven of aan het bed gekluisterd zijn, bijvoorbeeld vanwege een infuus.

Aanwezige ouders kunnen, als ze dat willen, ook een VR-bril opzetten en meedoen. Jaarlijks worden in het St. Jansdal zo’n 5.000 kinderen opgenomen. Onderzoek wijst uit dat zij tijdens hun verblijf in het ziekenhuis het buitenspelen met vriendjes het meest missen.

Virtuele speeltuin biedt afleiding

Behalve dat het virtueel spelen voor de nodige ontspanning bij de kinderen zorgt is het ook een prima middel om de patiëntjes even niet aan hun ziekte te laten denken. “Spelen leidt af. Dankzij die afleiding daalt de stress en daardoor ervaren kinderen minder pijn tijdens vervelende onderzoeken. En op de afdeling zorgt de bril ervoor dat kinderen even vergeten dat ze ziek zijn”, zegt Femke Verbree, spoedeisende hulp arts bij het St Jansdal.

PlaygroundVR is een startup van vier jonge ondernemers, net afgestudeerd of nog student. Vorig jaar werd met succes een crowdfunding actie gestart om het benodigde kapitaal voor de ontwikkeling van de virtuele speeldienst binnen te halen.

Het inzetten van Virtual Reality in de zorg is niet nieuw. Onlangs startte het St. Antonius Ziekenhuis met een VR-experiment waarbij patiënten op verschillende afdelingen met een VR-bril even in een andere wereld kunnen wanen. Ver weg van het ziekenhuis en behandeling. Ook dat project heeft als voornaamste doel het bieden van ontspanning en afleiding.