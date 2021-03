St. Jansdal voltooit integratie Twiin in radiologiesysteem

Twiin werd in 2019 officieel gelanceerd als één van de publieke, private en publiek-private initiatieven om gegevensuitwisseling gestandaardiseerd, sneller en veiliger te maken. Met behulp van het Twiin-project moest zorginformatie zonder problemen, veilig en digitaal over de grenzen van zorginstellingen en regio’s heen gedeeld kunnen worden. Het uitwisselen van beelden en verslagen uit het radiologiesysteem is daar een belangrijk onderdeel van. Steeds meer ziekenhuizen maken gebruik van beelduitwisseling via Twiin.

Zorgorganisaties vragen dagelijks vele beelden bij elkaar op. Denk bijvoorbeeld aan beelden van een patiënt die naar een bestralingscentrum moet of overgeplaatst wordt naar een gespecialiseerd ziekenhuis. Het is van belang dat die beelden snel en veilig op de plaats van bestemming komen en dat de aangeleverde beelden de meest recente status van de patiënt weergeven.

Digitale uitwisseling in radiologiesysteem

Zorgorganisaties gebruiken allemaal een eigen informatiesysteem en er zijn veel verschillende manieren om gegevens uit radiologiesystemen met andere zorginstellingen te delen. Een veelgebruikte ‘digitale’ methode is de DVD die vervolgens per post of koerier, verstuurd wordt. “Het DVD-proces is tijdrovend, arbeidsintensief en risicovol, omdat dvd’s bijvoorbeeld kunnen zoekraken. Het TWIIN platform zorgt ook voor uniformiteit en is een mooie stap voorwaarts”, aldus Robbert Dijkhuizen, manager IAMT van St. Jansdal.

“Een volledige integratie betekent dat onze zorgverleners hiervoor niet meer extra hoeven in te loggen op een portaal, zoals dat voorheen het geval was. Beelden en verslagen zijn daardoor sneller beschikbaar binnen hun eigen werkomgeving. We zijn ontzettend blij dat dit is bereikt. Twin werkt efficiënt, de betrouwbaarheid van gegevens neemt toe en het voorkomt dubbele onderzoeken voor de patiënt. Voor patiënten betekent het dat als de andere partij ook met Twiin werkt er sneller uitgewisseld kan worden met andere instellingen”, licht Dijkhuizen toe.

Einde aan uitwisseling per DVD

Inmiddels zijn alle ziekenhuizen aangemeld bij Twiin. Op dit moment wisselen 61 ziekenhuizen daadwerkelijk beelden en verslagen uit. Dat komt overeen met een dekking van 60 procent. Zelfstandige klinieken kunnen zich ook aanmelden voor Twiin. Op dit moment hebben acht van die klinieken dat ook al gedaan.

Twiin streeft naar 100% dekking voor het eind van dit jaar. Daarmee komt een van de belangrijkere doelstellingen die Twiin zich gesteld heeft weer een stap dichterbij: een einde makan aan het gebruik van dvd’s om beelden en verslagen uit te wisselen.