Stappenplan voor feedbackbericht tussen SEH en ambulance

Het kennisplatform voor digitale gegevensuitwisseling van Nictiz, Amigo! is uitgebreid. Zorgverleners in de ambulancevoorziening kunnen via het platform nu ook ondersteund worden bij de implementatie van het feedbackbericht van de SEH naar de ambulancevoorziening. Zorgaanbieders vinden op het platform daarvoor de benodigde handvatten met stapsgewijze instructies.