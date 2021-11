Start App PsyQ overbrugt tijd tussen aanmelding en behandeling

De Start App is een laagdrempelig digitaal instrument om cliënten welkom te heten bij de organisatie en hen te informeren over wat er in de periode na aanmelding allemaal staat te gebeuren, licht Annet Spijker toe, bestuurder zorg PsyQ (onderdeel van de Parnassia Groep). Zo wordt de tijd tussen aanmelding en het begin van een behandeling beter overbrugd en kan voorkomen worden dat cliënten in de tussentijd meer problemen krijgen.

Ontwikkeling app in co-creatie

“De afgelopen maanden hebben we ons ingezet om beter te begrijpen wat mensen nodig hebben om hun eerste gesprek goed voor te kunnen bereiden”, aldus Spijker. “Zo gaan we in op hoe een hulpvraag wordt bepaald, wat de rol van familie en naasten in een behandeling kan zijn en hoe je het behandeladvies moet zien.”

De ontwikkeling van de app is volgens de bestuurder is een echte co-creatie geweest, samen met psychologen, cliënten en ervaringsdeskundigen. “Door deze samenwerking hebben we de behoefte van cliënten goed in beeld gekregen en dat is de basis geweest voor de inrichting van de Start App.”

Eigen regie vergroten

Veel mensen die zijn aangemeld voor een behandeling, ervaren opluchting dat ze de eerste stap hebben gezet en zoeken manieren om hun eigen regie te kunnen gaan vergroten. Dat is misschien niet vanaf dag één na aanmelding aan de orde, maar cliënten die wij hebben gesproken zijn er in hun achterhoofd soms al wel jaren mee bezig, vertelt Annemiek van Rheenen, projectleider.

“Om die positieve en persoonlijke groei een boost te geven, doen we in de Start App daarom ook suggesties op andere gebieden die van invloed zijn op een goede mentale gezondheid. Ons gaat het erom dat mensen het gevoel van ‘grip krijgen’ weer gaan ervaren. De Start App dient dan ook als een soort wegwijzer in deze persoonlijke reis.”

De Start App is voor cliënten van PsyQ (vestigingen Parnassia Groep) te downloaden in de App Store en Google Play (Patient Journey App van Interactive Studio).

Terugdringen wachttijden

Apps en andere e-health toepassingen worden steeds vaker ingezet om de wachttijden in de ggz terug te dringen. Sinds de coronacrisis is deze ontwikkeling versneld. Zo biedt Minddistrict een platform aan dat met digitale interventies en zorg op afstand acute geestelijke zorg kan bieden. Onderdeel is een module waarmee cliënten direct na aanmelding al kunnen beginnen, onder meer als wachtlijstoverbrugging.

Binnen samenwerkingsproject PSYCH-AID ontwikkelen emteq labs en NiceDay Nederland sinds maart dit jaar een op AI gebaseerd platform voor de GGZ, E-PTSD genaamd. Doel van het platform is de zorg voor posttraumatische stressstoornis (PTSS) te verbeteren. Patiënten en therapeuten worden via het platform met elkaar verbonden middels digitale monitoring, AI-gebaseerde analyses, inclusief adaptieve EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en virtual reality (VR).