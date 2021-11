Startup-investeerder Healthy.Capital komt met nieuw fonds

In Nederland zijn er volgens de investeerder veel jonge bedrijven met sterke technologie en producten actief. Toch worden er te weinig vroege fase investeringen gedaan in de digital health startups. Dankzij de marktontwikkelingen in de gezondheidszorg ziet echter Healthy.Capital goede kansen, zo stelt medeoprichter en managing partner Douwe Jippes.

Noodzaak digitalisering

“Er zijn grote groeimogelijkheden voor de BV Nederland in het kader van kostenbesparing als ook het opschalen van Nederlandse bedrijven internationaal. Er zijn enkele fantastische voorbeelden. De corona crisis heeft de noodzaak voor de digitalisering van gezondheidszorg aangetoond. Nederland dient deze potentie te verzilveren door te investeren in vroege fase startups, die het verschil maken in de gezondheidszorg.”

De private investeerders achter Healthy.Capital ondersteunen de managing partners met het investeren in startups die helpen het zorgsysteem te transformeren. Zo investeert de oprichter van Equipe Zorgbedrijven vanwege de focus op digital health, vertelt CEO Jak Dekker. “Als we als samenleving niet vanuit data en technologie zorgprocessen verbeteren en de productiviteit verhogen loopt onze gezondheidszorg vast.” Jolanda Degen, oprichter van Darwin Invest, investeert met als doel te “zorgen dat we onze wereld beter achterlaten voor de komende generaties”.

Ambitie digital Health fonds

Tijdens de coronacrisis heeft Healthy.Capital voor Fund II de eerste closing opgehaald. Het doel is een investeringsbudget van minimaal 20 miljoen euro te realiseren, aldus Jippes. “De teller blijft niet stilstaan. We willen een significant groter fonds realiseren, zodat Healthy.Capital startende bedrijven kan ondersteunen met kennis, kunde en significante financiële investeringen. We verwelkomen komende maanden nieuwe investeerders om zoveel mogelijk digital health startups te versnellen.”

Healthy.Capital Fund II is opgericht door Thom Nefkens, Johan van Mil, Ineke Cazander en Douwe Jippes. Het fonds richt zich op vroege fase startups in de gezondheidszorg. Het maakt gebruik van de Rijksdienst voor Ondernemen Seed Capital regeling.

Healthy.Capital heeft daarbij een focus op de digitalisering van de gezondheidszorg. Het portfolio van Healthy.Capital bestaat uit Orikami – Digital Biomarkers, Saar aan Huis – Mantelzorg, Reducept – Chronic Pain Method, Clear – Personalized Nutrition Program, Open-Up Group – Accessible Mental Health, MiGuide – Leefstijl management en Alii – Medical Knowledge Platform.