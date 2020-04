Steeds meer landen zetten corona-apps in

De Australische overheid heeft eind vorige week de CovidSafe-app geïntroduceerd voor iPhones en Android-smartphones. De app is gebaseerd op de Singaporese app ‘TraceTogether’. Net als bij de meeste andere corona-apps voor tracking is het doel ervan om er snel achter te komen of iemand gedurende langere tijd in contact is geweest met een corona-patiënt.

Het downloaden en gebruiken van de app is vrijwillig. Een dag na lancering hadden ongeveer één miljoen Australiërs de app op hun smartphone gezet. Volgens de Australische regering moet minimaal 40 procent van de bevolking de app downloaden voor een afdoende effect. Het land telt zo’n 25 miljoen inwoners.

De data wordt 21 dagen op het toestel bewaard en daarna automatisch verwijderd. Wanneer een gebruiker met corona besmet is kan hij er zelf voor kiezen om de data op zijn telefoon naar de autoriteiten te uploaden, die de gegevens bij Amazon opslaan. Gebruikers van de Australische app moeten hun naam, telefoonnummer, postcode en leeftijdsgroep opgeven. Zo kunnen de autoriteiten contacten van besmette gebruikers te bellen en informeren.

Duitse corona-app

Duitsland heeft de invoering van een app op basis van het PEPP-PT-model stopgezet en wil nu een variant invoeren op basis van het decentraal werkende bluetooth. Het gaat specifiek om een app die werkt met een API die Apple en Google samen ontwikkelen. Eind april, begin mei mei moet de eerste toolkit hiervoor uitgebracht worden. In tweede instantie willen Apple en Google ervoor zorgen dat er geen aparte tracking-app meer nodig is.

Het PEPP-PT-model werkt met centrale opslag van gegevens. Hiervoor moest Apple zijn beveiliging in zijn iOS aanpassen besturingssysteem aanpassen, zodat bluetooth ook op de achtergrond werkt als de app niet is geopend. Apple wil dit niet doen, dus zou de Duitse app niet op iPhones werken. Ook de Duitse overheid benadrukt dat de app ingevoerd wordt op basis van vrijwilligheid en geven aan dat privacy voorop staat.

NHS: 80 procent bevolking nodig

De Britse National Health Service (NHS) maakte vorige week bekend dat er een bluetooth-gebaseerde app moet komen om de verspreiding van het coronavirus snel in kaart te brengen. Net als bij de meeste andere corona-apps worden gegevens in een anonieme log op de smartphone opgeslagen. De NHS denkt dat 80 procent van de Britten de app moet gebruiken, wil zij effectief zijn.

Wanneer gebruikers coronaverschijnselen krijgen kunnen ze ervoor kiezen om de app de NHS te laten informeren. Aan de hand van een risicoanalyse kan de NHS dan een anonieme waarschuwing naar personen sturen die in de dagen ervoor met de betreffende gebruiker in contact zijn gekomen. De app moet ook advies geven over zaken zoals zelfquarantaine. Ook voor de NHS-corona-app wordt er gebruik gemaakt van de technologie die Apple en Google nu samen ontwikkelen.

Nederland: zoektocht naar corona-apps

In Nederland werd begin vorige week duidelijk dat het eerste traject om een tracking-app voor corona te ontwikkelen, geen doorgang kon vinden. De geselecteerde apps voldeden niet aan eisen op het gebied van privacy en beveiliging. Minister De Jonge (VWS) gaf in een Kamerbrief aan dat hij binnen vier weken meer hoopt te kunnen vertellen over wat voor app de overheid kan inzetten ter ondersteuning van het testbeleid van de Nederlandse GGD’s.