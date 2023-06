Stem nu voor de VGZ Samen Voorop Awards

Coöperatie VGZ werkt samen met partners, zoals zorgaanbieders, gemeenten én leden iedere dag aan een gezonder Nederland met toekomstbestendige zorg, voor iedereen. Met de Samen Voorop Awards competitie beloont de zorgverzekeraar jaarlijks verschillende organisaties die zich inzetten voor de ontwikkeling en opschaling van slimme en vernieuwende oplossingen voor zinnige zorg. Bij de winnaars van voorgaande jaren behoorden onder andere de IkHerstel app en Care4Stoma.

“Met de Samen Voorop Awards zetten wij deze initiatieven in de spotlights, omdat ze dat verdienen en omdat we andere zorgaanbieders willen inspireren ook aan de slag te gaan met deze goede voorbeelden. Zo hoeft het wiel niet telkens opnieuw uitgevonden te worden”, zegt Cas Ceulen, chief health officer bij Coöperatie VGZ.

Stem voor de Samen Voorop Awards

De stemronde voor de Samen Voorop Awards van 2023 startte op 30 mei j.l. en loopt tot en met donderdag 15 juni. Er kan gestemd worden in drie categorieën: zinnige zorg, gezondheid en duurzaamheid. Voor de categorie ‘Samen Voorop in zinnige zorg’ geldt dat de initiatieven moeten bijdragen aan toekomstbestendige zorg op basis van de principes van zinnige zorg. De initiatieven die meedingen in de categorie ‘Samen voorop in gezondheid’ moeten bijdragen aan een gezonder Nederland, preventie en/of het verkleinen van gezondheidsverschillen.

Voor de derde categorie, ‘Samen voorop in duurzaamheid’, geldt dat de initiatieven een bijdrage leveren aan duurzame zorg. In lijn met de green deal duurzame zorg met de vier pijlers: CO2-uitstoot zorgsector verminderen, circulair werken zorgsector stimuleren, medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater verminderen of gezondheid bevorderen door goede leefomgeving zorginstellingen.​

Negen genomineerden

Per categorie zijn dit jaar de volgende initiatieven genomineerd.

Samen Voorop in zinnige zorg

Troponinemeting thuis bij de patiënt – Radboudumc Tweezijdige staaroperatie – Maastricht UMC+ Digitale poli voor specialistische GGZ – GGZ Oost Brabant

Samen voorop in gezondheid

Keigezond Limburg – Keigezond Limburg in samenwerking met diverse partners, zoals jeugdgezondheidszorg, zorgverleners en gemeente Empowerment & beweging – InMovement Vitaal ouder worden met Oldstars – Nationaal Ouderenfonds

Samen voorop in duurzaamheid

Herbruikbare partusset – UMC Utrecht ‘Zo nodig’medicatie niet op naam – Ziekenhuis Tjongerschans Minder contrastvloeistof – Radboudumc

Finaleavond op 20 juni

Tijdens de finaleavond worden de genomineerde initiatieven oo beoordeelt door een deskundige jury. De stemmen van zowel het publiek als de jury bepalen de winnaars van de Samen Voorop Award 2023. De winnaar van elke categorie ontvangt 10.000 euro die ze kunnen gebruiken om het initiatief door te ontwikkelen en/of opschalen.

De jury bestaat uit:

Mireille Kranendonk, lid van de Ledenraad Coöperatie VGZ

Marcel Heldoorn, manager digitale zorg vanuit Patiëntenfederatie Nederland

Cas Ceulen, chief health officer Coöperatie VGZ (categorieën Zinnige Zorg en Gezondheid)

Jojanneke Goedings, chief people en sustainability officer (categorie Duurzaamheid)

Debbie van Kuijk, programmamanager bij Yulius (winnaar van 2022 in de categorie Zinnige Zorg)

“Ook dit jaar moesten we de genomineerden selecteren uit een groot aantal inzendingen. Het bewijst dat het zorgveld enorm actief is als het gaat om het slimmer leveren van zorg met de inzet van nieuwe technieken. Het resultaat is meer passende zorg voor de patiënt, waarbij slimmer om wordt gegaan met de inzet van schaars personeel en middelen en oog voor een lagere milieubelasting” aldus Cas.