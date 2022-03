Stem op finalisten Nationale Zorginnovatieprijs 2022

De stembus voor de publieksprijs Nationale Zorginnovatieprijs 2022 is geopend. In totaal kan er op acht ondernemende finalisten worden gestemd. Zij presenteren zich stuk voor stuk met een persoonlijk filmpje. De innovaties lopen van het reduceren van stress met behulp van virtual reality (VRelax) en gemonitorde en veilige infuuszorg in de thuissituatie (CareXS) tot en met een elektrisch hulpmiddel voor het aantrekken van compressiekousen (HelpSoq). Vanaf nu kan iedereen die dat wil een week lang stemmen op zijn of haar favoriet.

Winnaar zorginnovatieprijs 2021

In 2021 werd de nationale zorginnovatieprijs gewonnen door Moovd, een bedrijf dat opgericht werd door de broers Sander en Menno Kamphuis uit Nijverdal. Het bedrijf ontwikkelt digitale online en

VR-therapieën, die inzetbaar zijn bij de behandeling en verwerking van trauma’s en posttraumatische stressstoornis (PTSS). Sander Kamphuis, founder en CEO van Moovd: “Meer dan 6 procent van de wereldbevolking heeft te maken met PTSS, dat zijn meer dan 470 miljoen mensen. Elke dag werken we bij Moovd aan het ontwikkelen van digitale therapieën om patiënten met mentale problemen een betere kwaliteit van leven te geven.”

Zorginnovatie wereldwijd

Zorginnovatie in de zorgsector gebeurt niet alleen in Nederland maar in de hele wereld. TIME kiest elk jaar innovaties die de wereld beter, slimmer en leuker moeten maken. Dit jaar staan er op de lijst van 100 technologische innovaties maar liefst 25 die te maken hebben met ‘gezondheid en fitness’. Van eenvoudige mobiele applicaties tot oplossingen die een revolutie teweegbrengen in de gezondheidszorg. ICT&health International heeft de 16 meest interessante innovaties gekozen. Een mooi voorbeeld is de Revolve Air, een lichtgewicht mobiele rolstoel. Opgevouwen heeft het de grootte van handbagage (die voldoet aan de normen van universele beperkingen voor handbagage) en ziet het eruit als een kleine koffer. De fabrikant is van plan om automatische verhuurstations te bouwen op luchthavens, treinstations en stadscentra. Of wat te denken van de Nike Go Flyease: de eerste handsfree schoen. Het is uitgevonden om het leven van mensen met beperkte mobiliteit en handicaps, die het vaak moeilijk vinden om hun veters te strikken, gemakkelijker te maken.