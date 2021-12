Strategische samenwerking IJsselland en Philips

Philips en het IJsselland werkten al samen, onder andere op het gebied van diagnostiek en behandeling van patiënten met COPD en hartfalen. Binnen de hernieuwde, verlengde, samenwerking zal de focus liggen op innovatie, optimalisatie en de aanschaf van grote medische apparatuur zoals CT- en MRI-scanners.

“De technologische ontwikkelingen in de zorg gaan op dit moment razendsnel. Als regionaal ziekenhuis willen we deze ontwikkelingen bijhouden om de beste zorg voor onze patiënten te leveren. Als technologiepartner hebben we nu voor Philips gekozen om samen het ziekenhuis van de toekomst te ontwikkelen. Dit is goed voor onze patiënten en onze zorgprofessionals. Bovendien sluit de visie van Philips goed aan op onze strategie”, zegt Albert van Wijk, voorzitter van de raad van bestuur van het IJsselland Ziekenhuis.

Bestaande samenwerking verder uitbouwen

Behalve de nieuwe samenwerking wordt ook de bestaande samenwerking, op het gebied van thuismonitoring, verder uitgebouwd. De rol die Philips daarin gaat spelen heeft onder andere betrekking op het mogelijk maken van nieuwe zorg- en gezondheidsprogramma’s op afstand en het faciliteren van de samenwerking van verschillende zorgverleners.

“We hebben het afgelopen jaar samengewerkt met het IJsselland ziekenhuis om hun strategie en uitdagingen om te zetten in een partnerschap. Binnen dit nieuwe partnerschap hebben we niet alleen een focus op technologie, maar kijken we ook breder naar de uitdagingen van het ziekenhuis. Daarbij is veel aandacht voor innovatie”, aldus Léon Kempeneers, Health Systems bij Philips Benelux.

Binnen de nieuwe samenwerking starten het IJsselland en Philips ook een gezamenlijk fonds voor innovatie en optimalisatie. Daarnaast wordt de nadruk gelegd op de optimalisatie van zorgprocessen met als doel dat het ziekenhuis slimmer kan werken en kosten kan besparen.