Streaming ingezet om baby te volgen, studenten op te leiden

Met de eerdere versie van BabyWatch konden ouders couveusebaby’s via een livestream volgen. De vernieuwde versie biedt twee extra functies: toegang voor verpleegkundig personeel en een online community. BabyWatch is de eerste oplossing in Nederland die deze functies combineert, stelt de aanbieder. De stream is op elk apparaat te bekijken en draait in een beveiligde omgeving. De gebruikte webcam neemt geen geluid op.

Permanent baby volgen

Ouders willen graag zoveel mogelijk bij hun zieke of te vroeg geboren kindje zijn. Dit kan echter niet altijd vanwege werk, gezinsomstandigheden of herstel van de moeder na de bevalling. Nu kunnen ouders permanent hun baby volgen via een livestream, die in verbinding staat met een webcam aan het bedje van de baby.

Naast de normale controles en verzorging aan het bed, kunnen verpleegkundigen via een scherm in één oogopslag zien of een baby rustig slaapt. In de online community kunnen artsen en verpleegkundigen ouders eenvoudig een update sturen. Daarnaast kunnen ouders vrienden en familie uitnodigen om mee te kijken met de baby. In deze community delen gekoppelde accounts foto’s, berichten en video’s met elkaar.

Afgelopen jaar heeft VCS Observation BabyWatch live getest op de afdeling Neonatologie van het kinderziekenhuis. In deze testfase leerden artsen en verpleegkundigen werken met de vernieuwde BabyWatch en zijn storingen ontdekt en opgelost.

Streaming dienst Rijndam

Rijndam Revalidatie lanceerde afgelopen vrijdag een audiovisuele streamingdienst. De dienst biedt studenten van onder andere de opleiding Gezondheidszorgtechnologie aan Hogeschool Rotterdam de mogelijkheid om live prototypes te testen. Zij hebben deze prototypes na een eerder bezoek aan het revalidatiecentrum ontwikkeld, speciaal voor jonge patiënten met een handaandoening. De pilot is volgens Rijndam geslaagd. De samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam en Rijndam gaat nu een volgende fase in.

De studenten kunnen meekijken met échte behandelingen bij Rijndam. Om de zorg die geboden wordt aan de patiënten zo min mogelijk te verstoren, wordt er in één ruimte gefilmd. Studenten kunnen in een andere ruimte de behandeling op een groot scherm volgen. Vooralsnog wordt dit alleen op locatie bij Rijndam gedaan. Het doel is om ervoor te zorgen dat de studenten uiteindelijk ook vanuit hun eigen klaslokaal mee kunnen kijken met de behandelingen (na toestemming van ouder en kind).

Voorbereiden op toekomst

Met de samenwerking willen Hogeschool Rotterdam en Rijndam ervoor zorgen dat de studenten optimaal voorbereid worden op de toekomst en te zien krijgen hoe een behandeling er in de praktijk aan toegaat. Stella Verschure, kinderfysiotherapeut bij Rijndam, zegt hierover: “De studenten kunnen mede dankzij de audiovisuele streamingdienst daadwerkelijk zien dat wat zij ontwerpen effect heeft. Ze zien voor wie ze oplossingen bedenken en krijgen mee dat hun werk er écht toe doet.” De streamingdienst heeft verder tot doel het personeelstekort in de zorg aan te pakken.

Rijdam Revalidatie zet vaker video-oplossingen in. Zo wordt sinds 2018 videobellen ingezet om kinderen thuis bij hun revalidatie te begeleiden.