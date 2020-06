Stroomschema moet keuzehulp bieden voor juiste zorgvorm

Het gaat volgens van mede-initiatiefnemer Najla van Veen om een keuzehulp voor zorgprofessionals over hoe zij op een bepaald moment in een zorgtraject de juiste zorg kunnen bieden. Van Veen is samen met Fenna Heyning (directeur STZ), Michèle van der Kemp (Value Based HealthCare Strategy & Tactics, VDKMP) en Lonneke van Reeuwijk (op persoonlijke titel) in maart begonnen met de JZOJP Keuzehulp.

Het team is vervolgens uitgebreid met Anne-Miek Vroom (bestuurder patiëntenorganisatie Ikone), Maryse Spapens (Directeur ThuisBeter Albert Schweitzer Ziekenhuis) en Jan Houben (M&I/Partners), vertelt Van Veen: “Dit mede omdat we het patiëntenperspectief en een diverser perspectief vanuit zorgprofessionals in het schema wilden hebben.” De keuzehulp is dan ook bedoeld voor alle lijnen en segmenten in de zorg. Een patiëntenversie van de flowchart is inmiddels ook in de maak.

Stroomschema past in ambitie JZOJP

Alle zorgverleners en patiënten willen de juiste zorg op de juiste plek (JZOP): de ambitie om zorg aan te bieden waar zij het meest effectief ingezet kan worden. Maar het realiseren van JZOJP brengt nieuwe vragen met zich mee. Zoals: wat is op welk moment de juiste plek? Hoe creëren we een evenwicht tussen fysieke en digitale zorg met voldoende digitale vaardigheden voor alle partijen?

Het stroomschema moet faciliteren bij het krijgen van antwoorden op dit soort vragen. Het doet dit door, vanuit de behoeften van patiënten en zorgverleners, een keuzehulp te bieden bij de verschillende mogelijkheden van zorgverlening en de benodigde digitale instrumenten. Want dit zijn er mede als gevolg van de coronacrisis inmiddels zoveel, dat het aanbod zelfs belemmerend kan werken bij het maken van de juiste keuze.

“Uit recente peilingen blijkt wel dat de meeste patiënten enthousiast zijn over zorg op afstand, op voorwaarde dat er een mogelijkheid blijft tot een fysiek gesprek tijdens de behandelrelatie”, geeft Van Veen aan. “Ook artsen ervaren voordelen van telefonische of digitale consulten, zoals snelheid en flexibiliteit. Maar er zijn meer mogelijkheden om (digitaal) zorg op afstand te bieden. De flowchart moet het makkelijker maken om de juiste mogelijkheden in kaart te brengen.”

Intelligente opschaling non-coronazorg

De flowchart is niet het eerste samenwerkingsproduct van de zorgprofessionals. Halverwege april kwamen Van Veen-Mirzakhyl, Van der Kemp, Fenna Heyning en Lonneke van Reeuwijk met de notitie ‘Constructieve Continuïteit van Zorg’. Het was een vroegtijdig een pleidooi voor een intelligente opschaling van de non-coronazorg. Toen al werd duidelijk dat de focus op corona-zorg een enorme impact had op al dan niet urgente reguliere zorg. Dit werd in latere onderzoeken bevestigd.

De notitie kon volgens de initiatiefnemers gezien worden als een draaiboek waarmee, met nationale coördinatie, instellingen en regio’s direct aan de slag kunnen, zo vertelde Heyning destijds tegenover Radio 1. Sinds mei heeft toezichthouder NZa de regie gekregen om, mede op basis van data van partijen zoals ZorgDomein, landelijk en regionaal allereerst urgente reguliere zorg zo goed mogelijk op te schalen. Dit geldt voor de ziekenhuissector, maar ook voor segmenten zoals de GGZ.