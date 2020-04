Studenten ontwikkelen beademingsapparaat in drie weken

Daarna kan gestart worden met klinische tests van het beademingsapparaat. Na medische goedkeuring kan VWS opdracht geven de productie te starten. De klinische tests zullen door intensivisten worden uitgevoerd met het zogenoemde ‘first model’. Dat is een uitvoering van de AIRone zoals hij er op de IC uit komt te zien. Die tests moeten leiden tot de officiele klinische goedkeuring van de AIRone.

18 dagen van idee tot product

Het werkend prototype van de AIRone was vrijdag 3 april gereed. Dat betekent dat het projectteam er binnen 18 dagen na de start op 16 maart in geslaagd is een beademingsapparaat te ontwikkelen én produceren. Het team bestaat uit 50 masterstudenten van verschillende studierichtingen, waaronder Klinische Technologie, Werktuigbouwkunde en Elektrotechniek. De leiding is in handen van professor Jaap Harlaar, opleidingsdirecteur van Klinische Technologie.

“De afgelopen dagen hebben wij de AIRone uitvoerig getest. Wij hebben alle functies getoetst met behulp van een testlong met verschillende sensoren en daarmee gecontroleerd of het apparaat voldoet aan de prestatie-eisen. Daarnaast hebben wij gebruikerstesten gedaan met verschillende intensivisten voor de gebruiksvriendelijkheid. Wij hebben alle benodigde documenten ingediend bij het VWS en zijn dus klaar voor de volgende stap: klinische keuring”, aldus Marijn Mostert, coördinator van het test team.

Productie beademingsapparaat

Voor de productie wordt samengewerkt met een Delfts assemblagebedrijf. Wanneer VWS het groene licht geeft, dan kan de productie onmiddellijk starten. “Alles staat klaar om de productie te kunnen starten. Wij hebben goed contact met de leveranciers van de verschillende onderdelen van de AIRone. Zodra we van VWS opdracht krijgen tot productie, kunnen de onderdelen worden besteld en wordt de productie in gang gezet in samenwerking met partners.” vertelt Josephine Dumas, coördinator van het realisatie team.

Het team heeft de ambitie om elke week 100 AIRone beademingsapparaten te produceren. In totaal worden er 500 exemplaren opgeleverd. Mocht echter blijken dat het dreigende tekort aan beademingsapparaten groeit doordat er meer coronapatiënten op de IC belanden en aan de beademing moeten, dan wordt onderzocht of de productie opgeschaald kan worden. “We hebben nauw contact met de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) over de actuele situatie op de IC’s en de behoefte aan beademingsapparatuur”, aldus Jaap Harlaar.

Het werkende prototype van de AIRone (Foto: TU/Delft)

OperationAIR krijgt vervolg

Wanneer de klinische goedkeuring voor de AIRone een feit is en de productie loopt, zal het OperationAIR project een vervolg krijgen. De focus van het team zal verlegd worden naar de implementatie, service en doorontwikkeling. Zo is er al een scholingsplan uitgewerkt, bijvoorbeeld voor het geven van korte trainingen aan zorgpersoneel. Ziekenhuizen die de AIRone ingebruiknemen kunnen voor vragen of problemen ook bij het team terecht.

Het definitieve ontwerp en documentatie van de AIRone worden open source gedeeld op de website van OperationAir. Daarmee hoopt het team dat het snel te produceren apparaat ook zal ‘landen’ op andere plaatsen waar een tekort aan beademingsapparatuur voor de behandeling van corona patiënten dreigt.