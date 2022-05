Studententeam UT ontwikkelt drone voor reddingsmissies

Met de innovatieve drone doet het team van Universiteit Twente (UT) mee aan de iMechE UAS Challenge 2022 die plaatsvindt van 6 tot 8 juli 2022. Tijdens deze wedstrijd, die drone-en helicopterinnovaties aanmoedigt, gaat de drone een gesimuleerde reddingsmissie uitvoeren. Het bereik is belangrijk en is bij dit exemplaar meer dan 30 km.



Maar ook de lift-to-drag is een essentiële factor: de drone inclusief lading mag slechts 10 kilo zijn. In de praktijk worden er nu al drones gebruikt voor tal van doeleinden en naar verwachting zal dit alleen maar toenemen. Een actueel voorbeeld zien we in Zweden waar drones regelmatig worden ingezet voor medische hulpverlening. In de Nederlandse zorg zijn er ook al tests met drones, zoals bij Isala waar drones tussen verschillende locaties van het ziekenhuis vliegen.

Drone heeft bijzondere ‘boxwing’

Hoe verder een wedstrijddrone een medisch hulppakket kan dragen tijdens de komende challenge, hoe meer wedstrijdpunten er vergaard kunnen worden. Philippe Damoiseaux, technisch manager van het team: “Één van onze doelen is het innoveren van de drone-industrie. Daarom hebben we dit jaar een unieke drone ontwikkeld. De vleugel loopt helemaal rondom de romp. Dit wordt een ‘box-wing’ genoemd. Dit principe vermindert de luchtweerstand, maar is nog weinig getest.”

Gewicht van een bowlingbal

Om een zo laag mogelijke massa te bereiken, maakt het team gebruik van een volledig 3D-geprinte romp met een intern carbon frame. De drone heeft een spanwijdte van twee meter en het gewicht van een gemiddelde bowlingbal. Tijdens de challenge moet de drone een gesimuleerde reddingsmissie uitvoeren door autonoom te navigeren naar een hulpbehoevende locatie om daar het medische pakket te droppen. Hoe beter dit gaat, hoe meer punten er worden verzameld.

Goedkoop alternatief voor humanitaire doeleinden

Het team hoopt van harte dat deze drone en andere innovaties die tijdens de challenge worden gepresenteerd, straks in de echte wereld worden ingezet voor humanitaire doeleinden in bijvoorbeeld Afrika. Thunderbird is ontwikkeld als een goedkoop alternatief. Dat kan door gebruik te maken van een 3D-geprinte buitenkant die gemakkelijk en duurzaam kan worden gerepareerd. Voorbeelden waarbij drones zouden kunnen helpen zijn tijdgevoelige leveringen, zoals het brengen van vaccins, medicijnen en bloed.