Studioo helpt geneeskundestudenten tijdens coronacrisis

Het platform is mede opgezet door Annewies Schrijer, masterstudent en projectleider. Het idee voor Studioo is ontstaan tijdens een brainstormsessie waaraan studenten en de opleiding deelnamen. Doel van die sessie was het bedenken van oplossingen om studenten meer bij het onderwijs te betrekken. De lancering van het platform komt, midden in de coronacrisis, op een zeer gelegen moment.

Laagdrempelige ondersteuning

Studioo biedt bachelor- en masterstudenten ondersteuning op een laagdrempelige manier. “Het platform is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen studenten en medewerkers van het Instituut voor Onderwijs en Opleiding VUmc (IOO), en juist zulke samenwerking willen we graag bevorderen. We richten het platform in voor onderwijsinitiatieven en projecten van de opleiding en stimuleren studenten mee te denken of aan te sluiten”, aldus Annewies.

Het platform is niet specifiek bedacht en opgezet met het oog op een crisis zoals we die nu met de uitbraak van het coronavirus zien. De huidige situatie heeft er echter wel toe geleid dat de focus van het platform momenteel gericht is op ondersteuning bij het thuis studeren en andere initiatieven die zijn opgericht naar aanleiding van de coronacrisis.

Hulp tijdens coronacrisis

Naast hulp bij uitdagingen zoals het thuis moeten studeren kan het platform ook een bijdrage leveren aan andere facetten van de crisis waar studenten nu mee kampen. Denk aan eenzaamheid en de sociale en mentale problemen die kunnen ontstaan.

Schrijer zegt hierover: “De opleiding geeft veel inhoudelijke en logistieke informatie op med.vu.nl, maar juist ook het op afstand studeren en stress of onzekerheid door de coronacrisis moeten worden belicht. Op Studioo komt dit aanbod samen door tips van de studieadviseurs en studenten, de mogelijkheid om je vragen te stellen en door aandacht voor hoe om te gaan mentale problemen.”

Omdat door de coronacrisis de opleiding op een lager pitje doorloopt en coschappen tijdelijk stopgezet zijn, hebben veel studenten besloten om aan de slag te gaan als (corona)vrijwilliger in zorginstellingen. Op Studioo kunnen zij hun ervaringen en de kennis die ze opgedaan hebben delen met medestudenten. Aangezien het platform nog in opbouw is, zijn tips meer dan welkom. Die kunnen gemaild worden naar studioovu@amsterdamumc.nl.

Online studieplatform

De coronacrisis noopt veel zorg- en opleidingsinstellingen tot het bedenken van creatieve oplossingen op afstand. Studioo is een goed voorbeeld van een platform dat in eerste instantie met een ander doel bedacht en ontwikkeld werd, maar zijn meerwaarde ook in deze crisistijd bewijst.

Een ander voorbeeld is de Nationale Zorgklas, een online opleidingsplatform dat opgezet is om nieuwe zorgmedewerkers te werven en op te leiden. Op de Nationale Zorgklas worden daarvoor op een laagdrempelige manier spoedcursussen, trainingsprogramma’s en coaching aangeboden.