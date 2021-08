Subsidie van 3 miljoen voor het Loop Expertise Centrum

Afgelopen week heeft het Loop Expertise Centrum (LEC) van de Sint Maartenskliniek drie miljoen euro subsidie ontvangen van het programma TopZorg van ZonMw. Het geld is bedoeld voor onderzoek voor het LEC en om het centrum op de kaart te zetten. In het LEC worden complexe loopproblemen behandeld die vaak veroorzaakt zijn door neurologische aandoeningen zoals een beroerte, dwarslaesie of een zenuw- of spierziekte.