Subsidie voor 2 onderzoeken naar online voedingscoaches

Voeding is in de gezondheidszorg een steeds belangrijker thema. Daarbij wordt onder meer ingezet op gepersonaliseerde apps en online begeleiding. Alliantie Voeding in de Zorg heeft onlangs twee subsidies uitgereikt voor veelbelovend onderzoek naar persoonsgericht voedingsadvies in de praktijk. De Alliantie Voeding in de Zorg werkt in opdracht van het ministerie van VWS om mede invulling te geven aan het nationaal preventieakkoord.

Persoonsgerichte evidence based zorg

Er waren twaalf inschrijvingen van onderzoekers die de subsidie in de wacht wilden slepen. Uiteindelijk is de keus gemaakt voor twee voorstellen die de focus van de Alliantie Voeding in de Zorg op persoonsgerichte, evidence based zorg versterken. ‘Enerzijds het belang van preventie van overgewicht en obesitas en anderzijds rondom prehabilitatie en herstel,’ zegt programmacoördinator Gerda Pot namens de beoordelingscommissie. De twee winnaars Dieuwertje Kok en Elske Brouwer-Brolsma werden onlangs met twee cheques van tien mille in het zonnetje gezet.

Complicaties darmkankeroperatie voorkomen

Dieuwertje Kok is assistent-professor Voeding en Kanker bij Wageningen University & Research (WUR). Samen met onderzoekers en artsen van WUR, Rijnstate en Ziekenhuis Gelderse Vallei wil ze met haar onderzoek ‘Opvezelen’ een gepersonaliseerd, online voedingsadvies ontwikkelen. Op de website van de Alliantie Voeding in zorg staat: ‘Haar onderzoek voor de klinische praktijk is gericht op het verhogen van de gebruikelijke vezelinname in de periode voorafgaand aan een darmkankeroperatie. Zodoende kunnen complicaties na een operatie worden voorkomen.

Vezel-Up-tool

Onlangs heeft ze in een toonaangevende publicatie in JAMA Surgery aangetoond dat een hogere gebruikelijke vezelinname voorafgaand aan de operatie geassocieerd is met een lager risico op postoperatieve complicaties.’ Om te kijken of het haalbaar is om die vezelinname te verhogen wil ze samen met haar onderzoeksteam, bestaande uit onderzoekers en artsen van WUR, Rijnstate en Ziekenhuis Gelderse Vallei, gebruik maken van een online, gepersonaliseerd voedingsadvies: de Vezel-UP-tool. Dit is een nieuw online instrument dat nog is onderzocht bij een populatie patiënten met darmkanker. Niels Klaassen heeft meegeschreven aan het voorstel en zal binnen zijn promotietraject het onderzoek uitvoeren.

Online voedingscoach: Eetscore Jr

Elske Brouwer-Brolsma, assistant professor Innovations in Dietary Assessment van WUR, diende het onderzoeksvoorstel Eetscore Jr. in. Het gaat concreet om het ontwikkelen van een voedingscoachingstool voor kinderen van acht tot tien. Samen met WUR-onderzoekers en een arts uit Ziekenhuis Gelderse Vallei maakte ze het voorstel. Zoë van der Heijden zal het onderzoek deels uitvoeren voor haar afstudeerstage en als junior onderzoeker daarna. Zo’n digitale voedingscoach is nodig omdat het aantal Nederlandse kinderen met overgewicht en obesitas blijft toenemen met alle gezondheidsrisico’s die daarbij horen.