Subsidie voor ontwikkeling nieuwe humane meetmodellen

De toegekende subsidie valt binnen het onderzoeksprogramma Humane Meetmodellen 2.0. Daarbij ligt de focus, zoals de naam al doet vermoeden, op de ontwikkeling van humane meetmodellen voor onderzoek naar behandeling van ziekten en/of preventie van ziekten. Door het ontwikkelen van modellen voor onderzoek op basis van humaan materiaal, zoals cellen en weefsel, of op humane data gebaseerde computermodellen, moet de situatie in de mens beter te benaderen zijn dan met proefdiermodellen.

Het klinkt als vanzelfsprekend, maar des te meer een onderzoeksmodel vergelijkbaar is met de situatie in de mens, hoe sneller en gerichter de onderzoeksresultaten toegepast kunnen worden in de praktijk.

Zes verschillende projecten

De zes projecten gaan allemaal aan de slag met met verschillende technologieën en ziekten. Van de ontwikkeling van een ‘oog-op-een-chip’ om oogziekten beter te begrijpen en behandeling te testen, tot de ontwikkeling van een computermodel om hersenziekten beter in beeld te krijgen. Maar ook een project waarbinnen een meetmethode ontwikkeld wordt om de communicatie tussen hersenen en organen zoals de blaas in beeld te brengen, wat moet leiden tot nieuwe behandelingen van incontinentie.

Een overzicht van de zes gehonoreerde projecten:

Proof-of-concept for a human heart model to test patient-specific therapy-responsiveness (PROPER-THERAPY) – J. van der Velden, PhD, Amsterdam UMC, location VUmc

Interoceptive Processing Associated with Bladder Control: Mind the Gap (IP-ABC study) – prof. dr. G.A. van Koeveringe, Maastricht University

Non-invasive continuous gut microbial fermentation measurement for health and disease – prof. dr. E. Blaak, Maastricht University

CONNECT: Connecting the Blood-Brain Barrier to Cerebral Organoids – prof. dr. E.M. Hol, University Medical Center Utrecht (UMCU)

Retina-on-chip: Modeling and Treating Eye Diseases in a Dish (RoC-ME) – A. Garanto, PhD, Radboudumc

Virtual Cerebrovascular Responses: modeling the human cortical vasculature to understand brain function in health and disease – dr. N. Petridou, UMC Utrecht

Programma humane meetmodellen

Doel van het programma humane meetmodellen is er op gericht om de ontwikkeling van deze meetmodellen te versnellen. Dat gebeurt, behalve met subsidie, ook door effectieve samenwerking tussen academische en industriële onderzoekers. In 2019 startte de eerste financieringsronde. De zes projecten die nu gehonoreerd zijn, maken onderdeel uit van de tweede financieringsronde, ‘Humane meetmodellen 2.0: voor gezondheidsonderzoek naar ziekte en preventie.’

Een van de voorwaarden voor financiering door de NWO is dat een nieuw ontwikkeld meetmodel op meerdere ziekten toepasbaar moet zijn. Daarnaast moet het ook effect hebben voor meerdere patiëntengroepen. Het programma wordt gefinancierd door de Samenwerkende Gezondheidsfondsen met PPS-toeslag die door Health~Holland (Topsector Life Sciences & Health) beschikbaar is gesteld, ZonMw en NWO-domein TTW, dat deze ronde coördineert.