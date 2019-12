Subsidie voor systeem zelf hart monitoren

De wetenschappers willen zorgen dat alleen de patiënten een behandeling krijgen bij wie de ritmestoornis niet vanzelf overgaat. Dit voorkomt onnodige behandelingen en ziekenhuisbezoeken, en bespaart dus ook kosten.

Het team maakt gebruik van nieuwe technologie om zelf het hartritme in de gaten te houden. De meetgegevens kunnen dag en nacht worden doorgestuurd naar de behandelend arts. Die kan, als het nodig is, snel ingrijpen. De wetenschappers gaan onderzoeken hoe de zorg rond deze nieuwe technologie het beste ingericht kan worden.

‘Hart voor duurzame zorg’

Naast het team van prof. Crijns krijgen nog vijf andere onderzoekteams een subsidie voor nieuwe technologie tegen hart- en vaatziekten. De projecten maken deel uit van ‘Hart voor duurzame zorg’. Dit is een gezamenlijk financieringsprogramma van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA) en het Innovative Medical Devices Initiative (IMDI).

Het doel is het ontwikkelen van medische technologie voor het eerder opsporen en beter behandelen van hart- en vaatziekten. In totaal investeert de Hartstichting bijna 2,5 miljoen euro in de nieuwe innovaties. Overheidsorganisatie ZonMw steekt hetzelfde bedrag in de projecten. Elk project krijgt 800.000 euro.

‘Wait and see’ methode is effectief bij boezemfibrilleren

Boezemfibrilleren is een hartritmestoornis die zich kenmerkt door het onregelmatig samentrekken van het hart. Dit komt door een verstoring van de elektrische prikkelgeleiding en kan uiteindelijk leiden tot beroerte en hartfalen. Indien de ritmestoornis wordt opgemerkt binnen 48 uur komen patiënten in aanmerking voor acute cardioversie op een Spoedeisende Hulp (SEH). Dit heeft als doel om het hart weer terug in het normale ritme te krijgen en wordt uitgevoerd met behulp van een infuus met medicatie of het toepassen van een elektroshock onder narcose.

Eerder dit jaar concludeerden cardiologen van het Hart+Vaat Centrum van het Maastricht UMC+ na onderzoek bij bijna 450 patiënten dat 48 uur afwachten bij recent geconstateerd boezemfibrilleren net zo effectief is als het acuut toepassen van cardioversie (met een elektroshock of infuusmedicatie). Het hartritme herstelt in bijna 70 procent van de gevallen namelijk spontaan.