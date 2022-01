Subsidie voor Techmed onderzoek in Oost-Nederland

Het PHIC Innovatiefonds van de Universiteit Twente, Saxion, Medisch Spectrum Twente, Deventer Ziekenhuis en ZGT is opgezet voor het stimuleren van duurzame samenwerking tussen de wereld van nieuwe technologie en de medische praktijk. In totaal werden dit jaar 32 voorstellen voor een subsidie ingediend. Uiteindelijk kregen dus 11 onderzoeksteams een voucher.

Om de regionale gezondheidszorg een positieve impuls te geven, heeft ook Reggeborgh, voor het tweede jaar, een bijdrage geleverd. “Wij willen vanuit onze maatschappelijke interesse en Twentse roots graag bijdragen aan innovatie in de regio. En in het bijzonder aan de innovatie in de gezondheidszorg. Vorig jaar heeft Reggeborgh voor het eerst deelgenomen aan PIHC en het is mooi om te zien dat de eerste resultaten al veelbelovend zijn”, aldus Dr. Mirre de Noo, directeur Reggeborgh Medical.

Techmed innovaties

Zoals gezegd ligt de nadruk van de innovatieve technologische oplossingen op de toepassing van nieuwe technologie in de zorg, met als doel het ontwikkelen van patiëntvriendelijkere en betere zorg. De 11 teams gaan met de toegekende subsidie de haalbaarheid van hun ideeën testen, verder ontwikkelen en evalueren. Denk daarbij aan oplossingen waarbij kunstmatige intelligentie ingezet kan worden voor het analyseren van grote hoeveelheden data uit bijvoorbeeld een hersenfilmpje of onderzoek van bloedvaten. Die ontwikkeling moet er toe leiden dat resultaten sneller, objectiever en met minder inspanning van de medisch expert beschikbaar zijn.

In een ander onderzoek wordt bekeken of en hoe Virtual Reality ingezet kan worden bij de thuisbehandelplan voor patiënten met chronische pijn of als voorbereiding op een nieuwe leefstijl na een ingrijpende operatie. Weer een ander onderzoek richt zich op de voorwaarden voor het gebruik van nieuwe innovaties op het gebied van microrobotica, microchirurgie of minimaal invasief magnetisch chirurgische robotica.

Patiënt centraal

Voor alle onderzoeken en techmed ontwikkeling geldt dat de onderzoekers de wens van de patiënt centraal moet staan. Daarbij stellen de onderzoekers zichzelf telkens de vraag: Kunnen zij omgaan met de nieuwe technologie als ze thuismetingen gaan doen, of maakt het hun behandeling in het ziekenhuis aangenamer?

“We voelen allemaal de uitdagingen waar we in de zorg voor staan. Vooral de laatste twee jaar, sinds COVID in ons leven kwam, staat onze zorg onder druk. Er is een toenemende vraag en een afnemende beschikbaarheid van professionals. Dit benadrukt de noodzaak van innovatieve technologische oplossingen en transformatie van onze gezondheidszorg. Een taak die we alleen in samenwerking kunnen vervullen. Met onze investering in PIHC proberen we bij te dragen aan nieuwe multidisciplinaire teams en ideeën om deze enorme klus te klaren”, vertelt ZGT-bestuursvoorzitter Hilde Dijstelbloem.

“Het is ieder jaar bijzonder inspirerend te zien hoe enthousiast de onderzoekers en de clinici met elkaar aan de slag willen gaan om de zorg te verbeteren. Ook dit jaar zagen we weer veel nieuwe namen én nieuwe onderzoeksonderwerpen, dus er lopen voldoende pioniers rond in de regio die technologie willen inzetten bij zorg in je eigen huis of in de ziekenhuizen, bij preventie, diagnose, behandeling of herstel”, voegde projectmanager van het PIHC fonds Jojanneke Schuiling-Jukes. Zij is ook verbonden aan het TechMed Centrum van de UT dat in 2019 haar deuren opende.