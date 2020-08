Subsidie voor ‘Technologie voor Bemensbare Zorg’ projecten

Wanneer de projecten succesvol blijken te zijn, dan zullen ze op termijn ook een bijdrage leveren aan de doelstellingen van het IMDI. Het ontwikkelen en inzetten van technologie die inzet van zorgpersoneel ondersteunt en/of vervangt en technologie waarmee de zorgvraag van ouderen en chronisch zieken verminderd kan worden.

Het IMDI wil met behulp van technologie het toenemend tekort aan zorgpersoneel aanpakken en de toegankelijkheid van zorg in de eigen leefomgeving waarborgen. Voor het bereiken van die doelstellingen wordt een grote rol toebedeeld aan de ontwikkelingen en innovaties binnen de medische technologie. Het belang van technologie voor bemensbare zorg werd begin dit jaar nog eens benadrukt in een position paper, opgesteld door vier technische universiteiten.

Doorontwikkeling technologie

Met de subsidie kunnen de tien gehonoreerde projecten een proof-of-concept ontwikkelen en werken aan experimenteel bewijs voor de basis- en werkingsprincipes van de ontwikkelde technologie, die wel al duidelijk zijn. Dat is ook de reden dat de projecten aangemerkt zijn als zogenoemde doorbraakprojecten. Daarnaast beschikken alle projecten ook over een MVI-component. Dit betekent dat vanaf de start van het project ook diverse maatschappelijke aspecten in het ontwerpproces meegenomen worden. Denk daarbij aan ethische, juridische, sociologische, economische en (gedrags)psychologische aspecten.

“Deze doorbraakprojecten zijn geselecteerd omdat ze tot doel hebben bestaande of vernieuwende technologie op een slimme manier in te passen in de zorg. Dat is goed voor patiënten, maar ook belangrijk om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden”, aldus prof. dr. Bert Leufkens, voorzitter van de beoordelingscommissie. De maximale subsidie voor elk project bedraagt € 125.000 euro.

De tien gehonoreerde projecten

Chronische nierziekten: van periodiek meten naar actief monitoren – Dr. C. Boersma

An Empathic Virtual Coach for Amnesia Patients – Prof. Dr. T. Bosse

AI-based diuretic self-therapy in heart failure – Prof. dr. Hp. Brunner-La Rocca Arts

Home-based measurements of dyskinesia using smartphonecoupled inertial sensor technology and machine learning (MODYS@home) Dr. H. Haberfehlner

Low power, radio-frequency sensors for selective detection of glucose in sweat – Dr. E.L. von Hauff

4D-EEG: from brain signal propagation to functional understanding – Prof. dr. F.C.T. van der Helm

Reducing re-scans in clinical MRI exams – Dr. T. van Leeuwen

Patient specific pessary – Dr. K. Notten

HUGO – Collaborative Human&Robot Coaching Framework for Behavior Change – Dr. ir. M.H. Vastenburg

Precision simulations to predict the individual optimal ankle foot orthosis – Nf. Waterval

IMDI is een samenwerkingsverband tussen ZonMw, NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW), en NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen (MVI).