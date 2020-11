Subsidie voor thuis monitoring epilepsie en migraine

Het onderzoek en het project voor thuis monitoring zullen in Medical Delta verband plaatsvinden. De initiatiefnemers hebben voor het onderzoeksproject, [email protected], van ZonMw en Stichting Proefdiervrij een subsidie van 1,6 miljoen euro ontvangen.

“Epilepsie en migraine zijn veelvoorkomende hersenaandoeningen met een enorme impact op patiënten. “Daarnaast heeft het maatschappelijke impact, een aanval kan bijvoorbeeld zorgen dat iemand even niet kan werken”, zo vertelt hoogleraar Moleculaire en functionele neurogenetica en hoofdaanvrager van de studie, Arn van den Maagdenberg.

Langdurige thuis monitoring

Met de gegevens die door langdurige thuis monitoring van patiënten die aan epilepsie of migraine lijden, willen de onderzoekers meer inzicht krijgen in hoe aanvallen van epilepsie en migraine zich aankondigen in hersenactiviteit.

Betrouwbare indicatoren die de veranderende hersenactiviteit die een aanval aankondigt kunnen meten, zijn er op dit moment nog niet. “Hierdoor worden diagnoses gemist en wordt regelmatig verkeerde medicatie voorgeschreven”, zegt Roland Thijs, projectleider en neuroloog bij SEIN en het LUMC.

Smartphone gebruik onderzoeken

Voor het onderzoek worden onder andere gebruiksvriendelijke caps ontwikkeld die de patiënten moeten opzetten waarmee de hersenactiviteit langdurig gemeten kan worden. In het onderzoek wordt ook gekeken naar het smartphone gebruik van de deelnemers. De onderzoekers gaan er namelijk van uit dat patiënten rondom een aanval minder snel handelen. Iets dat ook aan het gebruik van de smartphone ontleed kan worden. “Hiermee kunnen dus veranderingen van hersenactiviteit worden blootgelegd”, aldus Roland Thijs.

Het voornemen om middels dit onderzoek en het inzetten van nieuwe technieken en data-analyses voor de ontwikkeling van snellere diagnostiek en betere behandelingen, heeft nog een voordeel. Het ligt in de lijd der verwachting dat daardoor in de toekomst ook minder dierproeven voor hersenonderzoek nodig zullen zijn.

Epilepsie treft ongeveer 120.000 mensen in Nederland. Zo’n 30 procent van hen reageert niet op medicijnen en blijft dus vatbaar voor aanvallen. De ontwikkeling van een snellere diagnostiek en betere behandelmethodes zijn dus van groot belang.