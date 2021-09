Subsidiepot implementatie- en opschalings-coach raakt leeg

Op woensdag 1 september is de laatste ronde van de subsidieregeling voor Implementatie- en opschalingscoach van start gegaan. De maximale subsidie per aanvraag bedraagt 5.000 euro. De subsidie mag alleen worden ingezet om de adviesdiensten van de coach te vergoeden. De deadline voor de laatste, subsidieronde is vastgesteld op 27 oktober a.s.

Opschalen innovatie

Met de subsidie kunnen zorgorganisaties een externe implementatie- en opschalingscoach inhuren. De coach adviseert over en begeleidt bij de implementatie en/of opschaling die nodig is om een innovatie verder te brengen in de zorg . De regeling kan aangevraagd worden door gemeenten en GGD’en, aanbieders van zorg en/of ondersteuning vallend onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet. Ook zorginnovatoren kunnen een aanvraag indienen, maar moeten dit wel doen in samenwerking met een zorgaanbieder, gemeente of GGD.

De omvang van de subsidie is al eerder uitgebreid, van eerst 200.000 naar 400.000 per ronde. In deze laatste ronde is 700.000 euro beschikbaar voor 140 projecten die ieder maximaal 5.000 euro aan kunnen vragen voor een traject van maximaal vier maanden. De voucherregeling sluit voortijdig als de subsidiepot leeg is. Aanvragen worden behandeld op volgorde van de datum van indienen volgens het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Mocht het budget voor de deadline bereikt zijn, dan sluit de oproep voortijdig. Dit is al meermaals gebeurd.

Coach biedt concrete hulp

De coaches helpen ondernemers zo concreet op weg bij de implementatie of opschaling van hun innovatie. Zo maakte Sander Kamphuis (24), co-owner van Moovd, gebruik van de voucherregeling. Het coaching-traject heeft Moovd geholpen ten tijde van grote verandering binnen de zorg: de nieuwe wet- en regelgeving omtrent de MDR (medical device regulation), die op 26 mei 2021 van kracht is geworden.