Subsidieregeling ‘Training tot digicoach’ geopend

Het verbeteren van de digivaardigheid van zorgmedewerkers is een van de speerpunten van het Ministerie van VWS. De zorg wordt, en moet, steeds slimmer en innovatiever ingericht worden. Veel zorg- en welstandsorganisaties zijn hier al mee gestart. Daarom wordt de vaardigheid van zorgmedewerkers bij het omgaan met ICT-systemen en e-health toepassingen almaar belangrijker. Het inzetten van een digicoach kan daar aan bijdragen.

Om de zorg toekomstbestendig te maken zijn slimme zorgoplossingen een onmisbaar onderdeel van de gezondheidszorg die bovendien bijdragen aan de kwaliteit van leven en zorg. Daarbij zetten zorginstellingen slimme zorginnovaties in, zoals oplossingen voor het leveren van zorg-op-afstand, bijvoorbeeld met behulp van beeldbellen. Voor het succesvol inzetten van deze oplossingen is naast de welwillendheid van het zorgpersoneel ook een bepaald niveau van digivaardigheid vereist zodat gebruikers goed om kunnen gaan met de toepassingen die ingezet worden.

Training tot digicoach

Met de nieuwe subsidieregeling van Zorg voor innoveren volgt enkele maanden na de regeling voor Implementatie- en opschalingscoaching. Met de nieuwe kunnen zorg- en welzijnsorganisaties een voucher aanvragen waarmee maximaal vier medewerkers de ‘Training tot digicoach’ kunnen volgen. Voorwaarde is wel dat de zorg- en welzijnsorganisaties onder de Wmo 2015, Zvw, Wlz en/of Jeugdwet vallen. De training biedt de volgende onderdelen:

Een programma met twee trainingsdagen waarbij de focus ligt op coachende en technologische vaardigheden en daarnaast nog verschillende intervisiemomenten.

De training vindt plaats in huis bij de zorg- of welzijnsorganisatie of indien gewenst online. Hierdoor kunnen de digicoaches ook tijdens hun training al aan de slag gaan.

De digicoaches worden met deze training niet opgeleid tot ICT-specialisten. Doel van de training is dat de digicoaches daarna in staat zijn collega’s wegwijs te maken bij digitale vragen. De digicoach is een benaderbare en betrouwbare collega die bovendien dezelfde taal spreekt. Dit zijn belangrijke, drempelverlagende, factoren waardoor iemand sneller en beter geholpen kan worden en daarmee digivaardiger wordt.

Voorwaarde en deadline

Een belangrijke voorwaarde voor het aanvragen van de subsidie vouchers is de garantie dat de digicoaches na hun training de ruimte en tijd krijgen om deze functie te vervullen.

De voucherregeling is nu geopend en aanvragen kunnen ingediend worden. Deadline voor ronde 1 is op 14 januari 2021, om 14:00 uur. De voorwaarden voor indiening zijn terug te vinden op de website van ZonMw. Meer informatie en veelgestelde vragen staan hier.